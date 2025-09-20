ONLINE: MFK Skalica - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (8. kolo)

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica a FC Košice dnes hrajú zápas 8. kola Niké ligy.
Niké liga 2025/2026
20.09.2025 o 18:00
8. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní textového prenosu z Nike ligy medzi MFK Skalica a FC Košice.
MFK Skalica
Zverenci českého trénera Davida Oulehlu majú po siedmych odohraných zápasoch na svojom konte sedem bodov a negatívne skóre 7:11. Posledný ligový zápas odohrala Skalica na domácej pôde so Spartakom Trnava a prehrala vysoko 0:4. Zápas veľmi ovplyvnilo vylúčenie kapitána Skalice Olivera Podhorína už v tretej minúte. Dnes sa očakáva vyrovnaný zápas. Favorita budeme hľadať len ťažko.
FC Košice
Hostia z východu nemajú ideálny začiatok sezóny. Majú odohraných 5 zápasov a na svojom konte majú len tri body a negatívne skóre 8:11. Jediné víťazstvo vybojovali v domácom zápase proti Ružomberku. Zvíťazili 3:1. Košiciam patrí aktuálne posledná pozícia v Nike lige. Hosťom nevyšiel ani posledný ligový zápas. Na domácom štadióne viedli nad Komárnom 2:0, ale náskok napokon prehajdákali a prehrali 2:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
4
2
0
12:2
14
V
V
V
R
V
3
AS TrenčínAS Trenčín
7
4
0
3
9:12
12
P
V
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
3
3
0
14:9
12
R
V
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
2
3
2
11:11
9
P
R
R
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
2
2
3
10:15
8
P
R
P
V
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
1
3
3
8:10
6
V
P
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK Skalica
7
1
3
3
7:11
6
P
P
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
7
1
1
5
8:15
4
V
R
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
0
4
8:11
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body