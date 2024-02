Weiss chválil nováčika: Je to veľká posila, ale človeka nespoznáte ani za tri roky

„Lepší vstup sme si v jeho prípade nemohli priať. Ukazuje sa ako výrazná posila. Vie hrať futbal. Nazval som ho funny boy (zábavný chlapec) ma rád život. To však patrí k futbalu. Mám rád takýchto hráčov,“ opisoval ho tréner Vladimír Weiss.

„Výborne trénuje, nemám s ním žiaden problém, čo sa týka disciplíny. Došiel sem s nejakou nálepkou, ale mňa to viac-menej nezaujíma. Zatiaľ pracuje výborne a spĺňa to, čo sme od neho očakávali. Má individuálnu kvalitu - niečo navyše, je dynamický hráč. Verím, že bude zdravý,“ doplnil Weiss.

Nespoznáte ani za tri roky

„Posila? To je dneska iba Gerson Rodrigues. Namiesto Čavriča prišiel hotový futbalista. To je očividné. Predstavte si, že by sme tu mali dnes oboch. Čavriča aj Rodriguesa. Musíme sa však pozerať aj na ekonomiku,“ doplnil Weiss.