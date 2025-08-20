Hriešnik je späť, Weiss mu verí: Je to najlepší nákup Slovana odkedy som tu

BRATISLAVA. Stále v ňom doznieva veľké sklamanie z vypadnutia v rámci Ligy majstrov, Kajrat Almaty trénera Vladimíra Weissa stále straší.
„Vieme, kde sme urobili chyby, ja vždy začínam od seba. Musíme z toho vyvodiť dôsledky, ktoré budú pozitívne. Bojujeme o druhú najvyššiu súťaž. Urobíme všetko pre postup,“ vyhlásil tréner Vladimír Weiss.
„Keby netrafil Robo Mak žrď, tak dnes sedíme na Celticu Glasgow. Keby som sa nenechal ja vylúčiť, tak by som možno riešil inak penalty. To je všetko keby,“ povzdychol si Weiss.
Slovenský majster vo štvrtok (o 20.15 vysiela STVR ŠPORT) privíta Young Boys Bern v prvom zápase play off o Európsku ligu.
„Tak ako som zobral ja mieru zodpovednosti, tak musia aj hráči. Nie sú hlúpi. Verím, že vymačkáme všetky sily,“ pokračoval Weiss.
Moja chyba aj jeho
Kľúčovým mužom zápasu môže byť stredopoliar Rahim Ibrahim. Weiss ho v úvode sezóny zo všetkých hráčov chválil najviac. Ghančan však svoj tím v prvom zápase na pôde Almaty oslabil. Nechal sa vylúčiť a veľmi chýbal aj v odvete.
„Vrátim sa k nešťastnému Kajratu. Každý robí chyby. Ja som neuniesol emócie. Rahim sa nechal vylúčiť. Moja chyba aj jeho,“ dodal Weiss.
Ibrahim prišiel z Trenčína do Slovana ešte v zimnom období. Je rovnako platný v defenzíve aj v ofenzíve.
„Verím mu, je pre nás veľmi dôležitý hráč. Má obrovský fyzický fond. Moderný futbalista, ktorý nám veľmi pomôže. Je to možno najlepší nákup za štyri roky, čo tu pôsobím,“ doplnil Weiss.
Ibrahim tak dostal veľký impulz. "Veľmi si vážim slová trénera. Cením si spätnú väzbu. Je to o našej koncentrácii. Chceme vyhrať. Dáme do toho všetko. Je úžasné, koľko ľudí chodí a akú máme podporu z hľadiska," vyhlásil stredopoliar Slovana.
Ihrahim si prestup z Trenčína vo februári tak trošku vytrucoval. Generálny manažér AS Róbert Rybníček priznal, že ho do Slovana predali pod cenu, lebo mali zaňho aj lukratívnejšiu ponuku.
Krkolomné pohyby
Podľa servera Transfermarkt dnes stojí 1,5 milióna eur. Jeho reálna hodnota je však isto vyššia.
Slovan vs. YB Bern
Play off o Európsku ligu
Zápas sa hrá vo štvrtok na Tehelnom poli.
Začína o 20.15, vysiela STVR ŠPORT
Ghančan má iba dvadsaťštyri a práve on je hráč, ktorý sa v európskych zápasoch môže predať. Ak potvrdí svoju výkonnosť, jeho cenovka výrazne porastie.
„Jeho hodnota môže byť ešte vyššia a môže priniesť Slovanu oveľa viac, ako aj nám v rámci ďalšej dohody, ktorú sme uzavreli,“ priznal pre Sportnet Rybníček.
Spomenul si aj na jeho začiatky v Trenčíne. „Spočiatku predvádzal esteticky krkolomné pohyby. No svojou vôľou a poctivou prácou sa postupne zlepšoval. Ale to, čo už mal, bolo neskutočné,“ dodal Rybníček.
Kým Ibrahim sa do zostavy Slovana vo štvrtok vráti, Vladimír Weiss junior bude chýbať. Kapitán Slovana bol po domácom zápase s Kajratom vylúčený. Veľmi hlúpo.
Určite to tak nemyslel
„Nebudem ho vyviňovať. Je si vedomý pocitu zodpovednosť. Povedal, že už iný nebude, ale určite to tak nemyslel. Nechcem ho však ospravedlňovať,“ reagoval tréner Slovana a zároveň otec.
„Bude nám iste chýbať , lebo dáva tímu emócie. Každý musíme pykať za chyby, aj on,“ opisoval Weiss.
Jeho syn v tejto sezóne nie je vo svojej koži. Musel plniť viac defenzívnych úloh, a jeho kreativita tým trpela. Jeho povestné kľučky sú minulosťou.
„Viacej bránil a bol zodpovednejší smerom do defenzívy, ako to bolo v minulosti a už nemal síl toľko do ofenzívy,“ vysvetľoval Weiss. Hneval sa sám na seba.
„Beriem to za svoju chybu,“ priznal Weiss. Podľa jeho slov na to doplatil hrotový útočník Slovana.
Vypojili Strelca
„Vypojili sme Dávida Strelca z hry. Neboli sme dostatočne efektívni vpredu. Ani Tigran Barseghyan, ani Marko Tolič, či Robo Mak. Nerobili sme preňho (Strelca, pozn. red.) servis, aký potrebuje. Musíme naňho robiť, celý tím,“ myslí si Weiss. Výška trestu Weissa juniora je otázna.
„Nepoznáme výšku trestu. Určite dostane minimálne dva zápasy,“ myslí si tréner Weiss. V dvojzápase proti Kajratu Almaty doplatil Slovan aj na nedisciplinovanosť. Inkasoval spolu trinásť žltých kariet a tri červené.
Slovan verzus Young Boys Bern. Súperi sa stretli v rokoch 2014 a 2021. Jasne úspešnejší je švajčiarsky tím, ktorý vyhral tri zo štyroch zápasov. Zvyšný skončil bezgólovou remízou.
Ani súper nie je vo forme
„Vyberajú si rýchlych a fyzicky zdatných hráčov. Nezačali dobre súťaž, ale majú dobrý tím. Očakávam tuhý boj. Chceme ich vyššie napádať a zmeníme trošku rozostavenie,“ prezradil Weiss.
Slovenský majster v posledných zápasoch nepredviedol dobré výkony, ale ani Bern nevyniká, rovnako nie je vo forme. V domácej súťaži vyhral iba jeden zo štyroch zápasov.
„Hrajú na riziko, ale niekedy prepadávajú v obrane. Dávajú však dosť gólov,“ všimol si Weiss.
Káder Bernu má dnes podľa Transfermarkt hodnotu 72 miliónov eur, Slovana necelých štyridsať. Rozpočet švajčiarskeho klubu je asi 80 miliónov, čo je zhruba trikrát viacej ako má slovenský zástupca.
Slovanu verí štvrtina tipérov. Vyhrá v kurze 3,00?
Slovenský majster nezopakuje úspech z vlaňajška a Ligu majstrov si nezahrá. Nezvládol rozstrel proti Kajratu, takže putoval do Európskej ligy, kde sa stretne s Young Boys Bern. Švajčiarsky celok je v pozícii favorita, no Slovan si hlavne doma na neho trúfa. Tipéri mu príliš neveria, ale na Tehelnom poli sa nehrá ľahko. Podarí sa Slovanu vstúpiť do dvojzápasu úspešne. Kurz 3,00 je rozhodne lákavý.
Uvidíme na Tehelnom poli prestrelku?
Slovan nečaká nič jednoduché. Predpokladajú to aj bookmakeri, ktorí favorizujú Švajčiarov a vypísali na nich kurz 2,20, na postup je dokonca len 1,30. Hlavný bookmaker Niké Richard Slušný si však myslí, že hostia nezvíťazia: „Slovanu nevyšiel úvod sezóny podľa predstáv, trápi sa v lige aj v Európe. V prvom zápase play-off EL doma, ale urobí všetko pre to, aby si udržal šancu aj pred odvetou. Verím tomu, že doma minimálne neprehrá a takisto aj skóruje.“
Tipéri sú však iného názoru. Až 88% percent predpokladá, že do ligovej fázy Európskej ligy postúpi Young Boys Bern. Rovnako 57% očakáva, že švajčiarsky celok zvíťazí už v prvom meraní síl. Slovanu vo štvrtok verí 28%, remízu predpovedá 15%. Postup Slovana očakáva len 12% Slovákov, no kurz 3,24 je veľmi zaujímavý.
Drvivá väčšina očakáva na Tehelnom poli prestrelku. Dvojzápas proti Mostaru bol bohatý na góly, ten proti Kajratu naopak nie. Až 85% očakáva minimálne tri góly v kurze 1,64, presné zásahy oboch mužstiev v kurze 1,54 si na tiket dalo až 95% tipujúcich.
Medzi zaujímavými tiketmi na súboj Slovan – Young Boys Bern nájdeme aj tie na triumf či postup slovenského majstra. Jeden tipér využil ešte kurz 3,38 na postup „belasých“, tiket podal za 250 eur a môže vyhrať 845 eur. Iný zase čaká, že Slovan doma neprehrá v kurze 1,66. V tom prípade zinkasuje 415 eur.
Slovenský majster minulý týždeň síce mnohých tipérov i fanúšikov zarmútil, keďže do ďalšej fázy postúpili súperi z Kazachstanu, ale niektorí tipéri sa radovali z krásnych výhier. Za 2 000 eur bol podaný tiket na triumf Slovana aspoň 8 rohov v zápase, pričom sa istý tipujúci radoval z výhry 4 400 eur. Iný zase spojil víťazstvo „belasých“ s neprehrou Fenerbahce a z 2 500 eur zarobil 5 175 eur. Päť žltých kariet zase ďalšiemu tipérovi zdvojnásobilo tisíceurový vklad.
Starý známy Young Boys
Slovan môže postúpiť štvrtýkrát do hlavnej súťaže Európskej ligy. V sezóne 2014/2015 si v skupine zmeralo sily aj s Young Boys, ale nedopadlo to dobre. Švajčiari postúpili zo skupiny, ale Slovan skončil posledný s jediným streleným gólom práve proti mužstvu z Bernu. To mu však dalo dovedna osem gólov. Tesnejšie to bolo pred štyrmi rokmi v 2. predkole Ligy majstrov. Na Tehelnom poli gól nepadol, ale na umelej tráve vo Švajčiarsku Slovan siahal na vyrovnanie z 0:3 na 3:3, no jeden presný zásah mu chýbal. Zo súčasného kádra si to pamätá päť hráčov. V tejto sezóne sa Švajčiarom nedarí. V pohárovej Európe síce boli nasadení až do play-off EL, ale v domácej súťaži získali v štyroch kolách iba päť bodov.