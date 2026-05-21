Sedem finále, sedem trofejí. Martínez doviedol Villu na vrchol aj so zlomeným prstom

Brankár Aston Villy Emiliano Martínez po víťazstve vo finále Európskej ligy proti futbalistom Freiburgu prezradil, že si počas rozcvičky pred zápasom zlomil prst na ruke.
Argentínsky majster sveta nemal v stredajšom stretnutí v Istanbule príliš veľa práce a tiež siedme finále, do ktorého nastúpil, vyhral. Anglický klub zvíťazil 3:0.
Martínez musel vyhľadať ošetrenie tesne pred výkopom. "Pri rozcvičke som si zlomil prst. Ale všetko zlé v mojom prípade prináša niečo dobré. Mám to tak celý život a budem v tom pokračovať," citovala tridsaťtriročného brankára BBC.
Aston Villa vybojovala prvú európsku trofej po 44 rokoch vďaka gólom Youriho Tielemansa, Emiliana Buendíu a Morgana Rogersa. Na Martíneza išli len dve strely.
"Hovoril som si, mám sa báť? Nikdy predtým som prst zlomený nemal. Ale vždy, keď som chytil loptu, bolo to na druhej strane (ruky). Toto sú veci, ktoré musíte zvládnuť, a ja som hrdý, že môžem chytať za Aston Villu," dodal gólman birminghamského tímu, ktorý sa dočkal prvého úspechu od triumfu v Ligovom pohári spred 30 rokov.
Do Martínezovej zbierky pribudol ďalší tímový úspech. Najlepší brankár sveta roka 2024 vyhral v minulosti s Arsenalom Anglický pohár a trikrát Superpohár. S Argentínou ovládol okrem majstrovstiev sveta dvakrát juhoamerický šampionát.