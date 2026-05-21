Koniec 30-ročného pôstu. Emery urobil z Villy dravca, tlieskal aj princ William

Futbalový tréner Unai Emery vyzval futbalistov Aston Villy, aby prelomový triumf vo finále Európskej ligy proti Freiburgu využili ako základ novej ambicióznej éry.
Anglický klub ukončil 30-ročné čakanie na trofej stredajším víťazstvom 3:0 v Istanbule.
O presvedčivom triumfe Villy rozhodli už v prvom polčase Youri Tielemans a Emiliano Buendia, po zmene strán pridal tretí gól Morgan Rogers. Aston Villa získala prvú trofej od Ligového pohára v roku 1996.
„Som ambiciózny a potrebujem podporu. Od majiteľov aj od každého, kto v klube pracuje. Rozvoj je všetko,“ povedal Emery podľa agentúry AFP.
„Hráči nás nasledujú. Robíme to spoločne. Musíme si však nastaviť ambície jasne a realisticky. Ako tím chceme byť ambiciózni a zlepšovať sa. To je náš ďalší krok,“ dodal španielsky kouč, ktorý je pri tíme od novembra 2022 a vrátil ho na popredné pozície v najvyššej anglickej súťaži.
Európsku ligu vyhral piaty raz, s tretím tímom a zaistil mu miestenku v budúcej sezóne Ligy majstrov. V minulosti triumfoval v druhej najvýznamnejšej európskej súťaži so Sevillou (2014, 2015, 2016) a Villarrealom (2021).
„Silnieme, ale snažíme sa byť nároční. Budúci rok budeme hrať Ligu majstrov a Premier League je najťažšia na svete. Toto je výzva,“ pokračoval Emery, ktorý vyhral Európsku ligu už piatykrát.
Aston Villa naposledy získala veľkú kontinentálnu trofej v roku 1982, keď zdolala Bayern Mníchov vo finále Európskeho pohára majstrov (teraz Liga majstrov). Následne tím vybojoval aj európsky Superpohár, o ktorý bojoval s Barcelonou. Emery sa stal po Tonym Bartonovi druhým trénerom klubu s veľkou európskou trofejou.
„Toto finále je potvrdením toho, ako napredujeme. Je veľmi dôležité,“ povedal Emery. „Mojím snom bolo hrať v Európe a bojovať o trofeje. Hrali sme semifinále Konferenčnej ligy a štvrťfinále Ligy majstrov, boli sme veľmi blízko,“ zhodnotil tréner.
Pod jeho vedením zaznamenal tím v sezóne 2023/24 návrat do Európy po 14 rokoch. Jedno kolo pred koncom Premier League bojuje o štvrté miesto s Liverpoolom, pričom miestenku do milionárskej súťaže mal už istú aj prostredníctvom ligy.
V auguste ešte zabojuje v Salzburgu u Superpohár UEFA proti úspešnejšiemu z dvojice Arsenal a Paríž Saint-Germain.
Emery však zdôraznil, že Villa nechce po triumfe poľaviť a toto by nemal byť jej vrchol: „Zlepšujeme sa, hráme finále a vyhrávame trofeje. Myslím si, že značka rastie. Tento úspech nás robí veľmi šťastnými a hrdými, ale nezastavíme sa.“
Víťazstvo Aston Villy oslavoval aj britský princ William, ktorý je veľkým fanúšikom birminghamského klubu. Zisk prvej trofeje po 30 rokoch ho dojal až k slzám.
VIDEO: Princ William oslavuje triumf Aston Villy
"Úžasný večer! Obrovská gratulácia všetkým hráčom, tímu, zamestnancom a všetkým, ktorí sú s klubom spojení. Prvá európska trofej po 44 rokoch," napísal princ William na sociálnych sieťach.
Kapitán Aston Villy McGinn po stretnutí v žarte vyhlásil, že pitie bude pri oslavách na princovi.
"Je to trieda. Bol za nami v šatni pred zápasom. Je to veľký fanúšik Villy, takže si to nemohol nechať ujsť, "povedal Mcginn TNT Sports.
"Je úplne normálny. Je skvelé, že nám fandí a snáď v tom bude pokračovať, večer si s nami dá pár drinkov a na konci potom vytiahne kreditnú kartu, "uviedol škótsky reprezentant.