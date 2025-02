Slovan mu zamotal hlavu, predvádzal krkolomné veci. Mali sme lepšiu ponuku, tvrdí šéf Trenčína

BRATISLAVA. V Slovane vydržal pol roka. Šéf Slovana, Ivan Kmotrík mladší, ho prihodil na stôl počas rokovania o prestupe. „Bol to návrh Slovana,” tvrdí o návrate Artura Gajdoša do Trenčína generálny manažér klubu RÓBERT RYBNÍČEK. Odchovanec mimoriadne úspešnej This is my sen Academy prestúpil vlani v lete k slovenskému majstrovi. Výkonnosťou však nepresvedčil trénera Vladimíra Weissa. V Slovane veria, že mu hosťovanie prospeje.

Opačným smerom išiel 23-ročný ghanský stredopoliar Rahim Ibrahim, o ktorého mali ‘belasí’ záujem už minulý rok. „Mali sme dokonca zaujímavejšiu ponuku, ako bola tá od Slovana,” vraví Rybníček v rozhovore.

Ako ste sa o Rahimovi Ibrahimovi po prvýkrát dozvedeli? Tak, ako o všetkých hráčoch, ktorých sme vzali a vtedy boli pomerne neznámi. Hľadali sme typologicky fyzického hráča. Boli sme pri ňom veľmi trpezliví. Po rokoch u nás je ale z neho pripravený hráč.

Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. (Autor: TASR)

Svoju kvalitu môže ukázať v novom klube. Sme radi, že sme mu dali šancu a že to niečo prinieslo. Taktiež, že bude pokračovať v slovenskej lige, aj keď nie u nás, ale veríme, že to nie je jeho posledné slovo. Ibrahim vraj nebol v Trenčíne ani na skúške a angažovali ste ho priamo z Accra Lions. Je to pravda?

Áno. Hľadali sme typologicky silovejšieho hráča do stredu poľa. Bol to však risk, do ktorého sme išli. Podmienky jeho príchodu boli pre nás veľmi slušné, aj v prípade, že by jeho angažmán nevyšiel podľa našich predstáv. Prišiel ako defenzívny stredopoliar a odchádza ako kompletný hráč pre stred poľa. Ako sa vám to podarilo? Musím priznať, že mal veľa technicko–taktických nedostatkov. Predvádzal esteticky krkolomné pohyby. No svojou vôľou a poctivou prácou sa postupne zlepšoval. Ale to, čo už mal, bolo neskutočné. Napríklad jeho silová zložka v osobných súbojoch.

Kenan Bajrič (vpravo) a vľavo Rahim Ibrahim v zápase ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín v 10. kole Niké ligy. (Autor: TASR)

Teda to, čo sa dnes vo veľkom hľadá pre vyváženosť v stredovej formácii. Bola to vec, pre ktorú sme ho vzali. Technicko–taktickú stránku sme ho doučili. Výsledok je ten, že takýto hráč je zaujímavý pre trh, ale stálo nás to veľa času a trpezlivosti.