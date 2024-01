Sme proti vojne a nič sme neporušili, reaguje Slovan na zápas proti Dinamu Moskva

"Sme zástancami toho, že šport by mal spájať a nie rozdeľovať. Vojna prebieha na viacerých miestach na svete a športovci nemôžu za to, odkiaľ pochádzajú. Nemali by byť diskriminovaní za to, kde sa narodili. Nebudeme ich odsudzovať či diskriminovať na základe národnosti alebo pôvodu, a tento postoj nebudeme ani do budúcna meniť.

Pre príklady nemusíme chodiť až tak ďaleko. Aj na Slovensku pôsobia ruskí hokejisti. Rovnako hokejisti z Ruska hrajú bez obmedzení v NHL, tenisti a tenistky nastupujú na turnajoch, čo je správne, žiaden športovec by nemal byť diskriminovaný, pokiaľ neporušuje pravidlá," znie v stanovisku.