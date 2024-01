Kmotrík netušil, čo spustil. Medzi ViOnom a Slaviou sa rysuje spolupráca

Posledný tím Niké ligy nastúpi v generálke pred štartom jarnej časti proti Slavii Praha. Tá mala hrať pôvodne so Slovanom Bratislava, no zápas zrušila po tom, čo Slovan na sústredení v Katare odohral prípravný zápas s Dinamom Moskva.

Zachytili ste poznámku majiteľa Slovana Bratislava Ivana Kmotríka, ktorý pre Denník N odôvodnil odohratie prípravného zápasu s Dinamom Moskva s tým, že so Zlatými Moravcami mohli hrať aj na Slovensku?

Zachytili sme to, ale je to jeho osobný názor. Nie je dôvod to ani komentovať. My to rešpektujeme ako jeho názor.