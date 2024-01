Neveril tomu. S takýmto gigantom nehráte každý deň, teší sa majiteľ FC ViOn

ZLATÉ MORAVCE. Hoci sú poslední, hovorí o nich futbalové Slovensko aj Česko.

Futbalisti Zlatých Moraviec sa v generálke na Niké ligu stretnú so Slaviou Praha. Český gigant mal hrať pôvodne so Slovanom Bratislava, no keďže ten nastúpil v príprave proti Dinamu Moskva, Slavia s ním odmieta hrať.

Majiteľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík starší vravel, že s ruským celkom hrajú v príprave preto, že potrebujú kvalitného súpera. Že so Zlatými Moravcami môžu hrať kedykoľvek doma na Slovensku.

Keď Slavia odmietla Slovan, na sociálnych sieťach sa o zápas prihlásili práve Zlaté Moravce. „Sme pripravení Slovan nahradiť,“ uviedol klub.