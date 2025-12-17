Miliónový projekt sa zadrhol. Čo spraví Slovan s nadanými rebelmi?

Ešte pred posledným kolom hlavnej fázy Konferenčnej ligy bolo jasné, že Slovan Bratislava v Európe nenaplnil svoje ambície.
Šanca na postup do play off sa rozplynula priskoro a výsledky pôsobia o to trpkejšie, že medzi postupovou elitou figurujú aj kluby s výrazne menšími rozpočtami.
Slovan z piatich zápasov prehral štyri, inkasoval deväť gólov a strelil len štyri. Medzi 24 tímov, ktoré majú stále nádej na postup, sa dostane približne tretina klubov s nižším rozpočtom, než má slovenský majster.
Na postupovom mieste figuruje napríklad Lincoln Red Imps z Gibraltáru.
V Konferenčnej lige však Slovan nebol jediným sklamaním. Ešte viac zlyhal Rapid Viedeň, ktorý nezískal ani bod a je na úplnom dne tabuľky.
Viacej prehier
Podobnú frustráciu prežíva Legia Varšava, ktorá má na konte iba tri body. Na postup môže zabudnúť aj Dinamo Kyjev, hoci v jeho prípade treba brať do úvahy, že ide o klub z krajiny sužovanej vojnou.
Minulú jeseň Slovan prehral osem súťažných zápasov, z toho šesť v hlavnej fáze Ligy majstrov. Čelil pritom klubom s neporovnateľne väčšími rozpočtami – Celtic Glasgow, AC Miláno, Atlético Madrid, Manchester City, Girona či Dinamo Záhreb.
Zvyšné dva nezvládol v lige so Žilinou.
V tejto sezóne je bilancia o to horšia. Slovan už prehral desať zápasov, pričom len štyrikrát ho zdolal súper, ktorý bol jasne silnejší finančne aj kvalitatívne (YB Bern dvakrát, Štrasburg a Alkmaar). O to viac pôsobí senzačný triumf nad Rayo Vallecano ako úlet, ktorý vybočuje z reality.
Posledný zápas
Slovan čaká v poslednom kole BK Häcken. Zápas sa hrá vo štvrtok na Tehelnom poli, výkop je o 21.00, priamy prenos vysiela JOJ ŠPORT.
„Chceme ukázať fanúšikom, že nám na tom záleží. Vieme, že už nemôžeme postúpiť, no stále hráme o klubový koeficient do budúcej sezóny, čo je tiež dôležité. A hlavne túžime dať našim fanúšikom ešte jedno víťazstvo pred Vianocami,“ povedal pre klubový web stopér Kevin Wimmer.
Slovan hrá stále aj o slušný balík. Za víťazstvo UEFA garantuje prémiu 400-tisíc eur.
„Ako tím sme si prešli náročnejším obdobím, na ihrisku nebolo všetko také, ako by sme chceli. V takých chvíľach to viete zmeniť tým, že budete bojovať, behať – tak ako v nedeľu so Žilinou,“ dodal Wimmer, ktorý cíti, že nálada v kabíne sa zlepšila.
Slovan je papierovým favoritom. Rozpočet slovenského majstra sa odhaduje na 32 miliónov eur, Häcken disponuje približne 19 miliónmi.
„Je jedno, že už sme mimo hry. Chceme vyhrať pre našich fanúšikov,“ burcuje stredopoliar Marko Tolič.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Futbalnet s Tomášom Horváthom a Michalom Zemanom.
Häcken: nepríjemný súper
Švédsky klub vyradil v prvom kole Európskej ligy Spartak Trnava (1:0, 2:2). Bol to vyrovnaný a dramatický súboj. V druhom kole Häcken prekvapivo vyradil Anderlecht Brusel, následne však vypadol s nórskym Brannom.
V hlavnej fáze Konferenčnej ligy Häcken prehral doma so Štrasburgom (1:2) aj v Mostare (1:2). Trikrát remizoval – s Rayo Vallecano (2:2), Shelbourne (0:0) a Larnakou (1:1).
Pred posledným ligovým zápasom so Žilinou tréner Vladimír Weiss vynechal zo súpisky štyroch hráčov afrického pôvodu.
„Prišli neskoro alebo neprišli na obed. Je to otázka prístupu a disciplíny. V tomto smere nemôžem povoliť. Pre mňa je to nepochopiteľné,“ vysvetľoval.
Koordinovaný krok?
Menoval konkrétne mená: Gambijčan Alasana Yirajang, Rahim Ibrahim, Sharani Zuberu a Kelvin Ofori (všetci traja Ghančania). Nie je jasné, kedy sa priestupku dopustili, no pôsobí to ako koordinovaný krok.
Weiss už po prehre v Košiciach 8. decembra naznačil, že kabína dobre nefunguje.
„Je tu dosť problémov – aj v kabíne. Je tu veľa tých čiernych chlapcov a potom je to jedno s druhým. Už sa to motá krížom-krážom. Nie je to dobré, treba s tým niečo robiť,“ povedal.
Zatiaľ sme počuli len jednu stranu. Hráči sa verejne nevyjadrili. Dá sa iba špekulovať, či nešlo aj o formu protestu voči trénerovým nešťastným slovám o čiernych chlapcoch.
Mladí a neistí
Osud spomínaného kvarteta je nejasný. Čo spraví Slovan s nadanými rebelmi? Všetci sú pritom mladí, perspektívni a projektoví hráči. Rahim Ibrahim má podľa Transfermarktu hodnotu 2,3 milióna eur, viac než milión stoja aj Yirajang a Ofori. Pri stabilnom hernom vyťažení by ich reálna cenovka mohla byť aj trojnásobná.
Dvadsaťročný Alasana Yirajang prišiel pred sezónou z Podbrezovej ako veľká investícia, približne za milión eur. Zatiaľ však skôr sklamal. Dal síce víťazný gól proti Rayo Vallecano, no v lige ešte neskóroval. Vlani pritom v Podbrezovej nastrieľal deväť gólov.
Iný prípad je dvadsaťštyriročný Rahim Ibrahim. Weiss ho ešte v auguste velebil:
„Verím mu, je pre nás veľmi dôležitý hráč. Má obrovský fyzický fond. Moderný futbalista, ktorý nám veľmi pomôže. Je to možno najlepší nákup za štyri roky, čo tu pôsobím.“
Dnes o ňom hovorí inak.
Vytrucovaný prestup
„Ako keby priniesli druhého Ibrahima – s čiernymi vlasmi namiesto neho. To je niečo strašné. Ja viem, kde je súvis. Jedno s druhým. Slabé výkony.“
Príčinu však odmietol konkretizovať. „To si, bohužiaľ, musím nechať pre seba.“
Jedným z dôvodov mohol byť aj neuskutočnený letný prestup do dánskeho Midtjyllandu, ktorý Slovan údajne zamietol. Očakávať, že hráč zostane motivovaný, bolo riskantné – Ibrahim mal už predtým povesť problémového futbalistu a prestup z Trenčína do Slovana si vo februári doslova vytrucoval.
Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček priznal, že ho predali pod cenu.
„Jeho hodnota môže byť ešte vyššia a môže priniesť Slovanu oveľa viac, ako aj nám v rámci ďalšej dohody,“ povedal pre Sportnet.
Bývalý tréner Trenčína Ivan Galád spomínal epizódu spred zápasu so Slovanom: „Ponúkol som mu, aby išiel hrať. Odpovedal mi, že sa pripravuje na prestup.“
Sľuby, ktoré neplnia realitu
Kelvin Ofori (24) prišiel v lete zo Spartaka Trnava ako voľný hráč. Bez odstupného, no s vysokým podpisovým bonusom, ktorý mohol podľa odhadov dosiahnuť státisíce eur.
Trnava mu vraj ponúkala najvyšší plat v klubovej histórii, no Slovan preplatil konkurenciu.
Kým v Trnave bol hviezdou a najlepším strelcom (vlani 10 gólov), v Slovane je len náhradník. V 14 zápasoch dal tri góly, v európskych pohároch neodohral ani minútu a v Konferenčnej lige nefiguroval ani na súpiske.
Tréneri neboli spokojní s jeho tréningovým procesom, hráč cítil krivdu.
Talent od Boha?
Sharani Zuberu je v Slovane už tretiu sezónu a má 25 rokov. Jeho bývalý tréner Peter Hyballa tvrdil, že má talent od Boha. Weiss ho v roku 2023 opisoval ako moderného futbalistu, ktorého zobrali „zadarmo z ulice“.
Zuberu má výnimočné fyzické parametre – z miesta vyskočí 60 centimetrov, dosahuje rýchlosť 36 km/h. Vlani prežíval najlepšie obdobie, keď ho Weiss prerobil na krajného obrancu. Potom však prišli opäť zranenia.
V tejto sezóne odohral iba sedem zápasov (426 minút). Od začiatku jeho pôsobenia platí.
Viac času trávi na maródke než na ihrisku. Technické nedostatky sa odstrániť tiež nepodarilo.