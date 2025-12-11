Fanúšikovia predčasne opustili arénu. Bol to hanebný výkon, priznala opora Slovana

Nevyzerali ako tím. Nepotvrdili úlohu favorita, nevypracovali si žiadnu šancu, ani raz netrafili bránu. Boli bezradní vpredu, neistí vzadu.
Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v piatom kole Konferenčnej ligy na pôde FK Škendija 0:2. Ich výkon bol rozháraný a problémy z kabíny sa preniesli aj na ihrisko.
Slovan prehral už tretí súťažný zápas za sebou a v Európe má bilanciu štyri prehry z piatich duelov. Šanca na postup je už len mizivá.
„Je to zahanbujúci výkon. Slovan má vyzerať inak proti takémuto tímu. Nestalo sa nám to prvýkrát. Chýbala nám intenzita,“ opisoval pre Joj ŠPORT obranca Kevin Wimmer.
"Bolo to veľmi zlé, inkasovali sme góly z ničoho. Až v samom závere sme mali jedinú strelu na bránu, nastrelili sme brvno," dodal Rakúšan v službách Slovana.
Majster Severného Macedónska má výrazne menší rozpočet – približne tri milióny eur, teda osemkrát menej ako Slovan. V domácom prostredí však Škendija pôsobí suverénne. V tejto európskej sezóne prehrala doma iba raz – s Karabachom – zo šiestich zápasov.
Weiss: Odovzdaný výkon
Domáci boli proti Slovanu väčšinu duelu lepší: nebezpečnejší, živší, rýchlejší aj dôraznejší.
„Odovzdaný výkon. To je realita, nie kríza, je to otázka súčasného stavu. Máme veľa zranených hráčov, to nie je výhovorka, ale realita. Škendija mala pohyblivejších hráčov, nie lepších. Nevyostrili sme na bránu. Celá naša ofenzíva je veľmi slabá. Súper vyhral zaslúžene,“ hodnotil tréner Weiss a ponosoval sa na maródku hráčov.
„Chýba nám stredný útočník, nemáme kvalitu smerom do zakončenia. Vždy urobíme ako prví chybu," opakoval Weiss. Čo bude ďalej so Slovanom?
„Treba mať čistú hlavu a s rozumom riešiť situáciu,“ dodal Weiss.
Prvý gól inkasoval Slovan nešťastne – po rohovom kope si loptu zrazil do vlastnej siete stopér Kenan Bajrič.
FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (2:0)
Góly: 33. Bajrič (vlastný), 45.+1 Spahiu
Rozhodcovia: Kristjansson - Sigurdarson, Sigurdsson (všetci Isl.), ŽK: Qaka, Zejnullai, Latifi, Webster - Ibrahim, Barseghjan.
Škendija: Gaye - Trumci, Fetai, Cake, Webster - Zejnullai (90.+6 Meliqi), R. Ramadani, Qaka (72. Krasniqi) - Spahiu (84. F. Ramadani), Ibraimi (72. Ademi), Latifi (84. Mazari)
Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia (72. Barseghjan), Wimmer - Blackman (86. Mustafič), Ibrahim (58. Yirajang), Pokorný (58. Gajdoš), Cruz - Marcelli, Mak (86. Savvidis), Weiss
Fanúšikovia odišli
Druhý gól však bol veľavravný. Po rýchlom protiútoku utekal Vladimír Weiss ml. späť, snažil sa dobehnúť Webstera, ale bol pomalší. Webster mu unikol a pripravil domácim druhý presný zásah.
V 51. minúte upustila veľká časť fanúšikov Slovana sektor hostí. Do konca zápasu zostalo na štadióne len pár desiatok priaznivcov.
Tréner Weiss v druhom polčase poslal na ihrisko niekoľko nových hráčov, ale nepomohlo to.
„Ťažká a trpká prehra. Nemôžeme hľadať výhovorky. My hráme a my sme zodpovední,“ opisoval kapitán Vladimír Weiss.
Bol najaktívnejší hráč slovenského majstra, snažil sa to brať často na seba. Mal najviac dotykov, ale aj najviac nepresných prihrávok. Až dvadsať. Jeho úspešnosť prihrávok bola iba 63 percent. Podľa Sofascore patril medzi najlepších hráčov Slovana so známkou 7.1.
Musíme byť chlapi
„Chýba nám útočník, chýba niekto, kto podrží loptu. S takýmto súperom by sme však mali hrať lepšie. Chýba nám sebavedomie,“ dodal Weiss.
"Musíme byť chlapi, každý musí začať od seba a pozrieť sa do zrkadla,“ dodal kapitán.
Záver zápasu bol už len obrazom bezmocnosti. Tréner Vladimír Weiss pôsobil v posledných minútach rezignovane a odovzdane.
Komentátor Joj Šport počas prenosu poznamenal:
„Počujeme trénera Weiss, má toho už plné zuby. My sa mu nečudujeme. Výkon jeho tímu bol podpriemerný.“
Slovan čaká budúci týždeň vo štvrtok posledný duel v skupine, no jeho európska sezóna už visí na vlásku.