Divoké Deväťdesiatky: Ako sa stratili milióny za prestupy hráčov Slovana

Tri legendy Slovana krstili krnihu Divoké Deväťdesiatky. Zľava Vladimír Kinder, Jaroslav Timko a Miloš Glonek.
Tri legendy Slovana krstili krnihu Divoké Deväťdesiatky. Zľava Vladimír Kinder, Jaroslav Timko a Miloš Glonek. (Autor: PAVOL ZACHAR, TASR)
Pavol Spál|12. dec 2025 o 13:35
ShareTweet0

Tri strhujúce príbehy.

Kniha Divoké deväťdesiatky odkrýva bez servítky zákulisie slovenského futbalu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia cez strhujúce príbehy troch bývalých slovenských reprezentantov a hráčov bratislavského Slovana – krátko po páde socializmu a v čase divokého hospodárenia.

Na staré časy spomínajú Vlado Kinder, Miloš Glonek a Jaroslav Timko.

„Chceli sme pravdivo opísať, ako sa vtedy žilo,“ vraveli zhodne v knihe Divoké deväťdesiatky.

Troch hrdinov spája hlavne Slovan, kde patrili medzi základné piliere tímu.

Bývalá opora Slovenska: Chodili sme v podradných veciach a smiali sa nám
Súvisiaci článok
Bývalá opora Slovenska: Chodili sme v podradných veciach a smiali sa nám

Vladimír Kinder bol moderný krajný obranca, ktorý predbehol dobu. Ako prvý Slovák sa predal do slávnej Premier League.

Elegantný stopér

Miloš Glonek bol elegantný stopér, ktorý si po páde totality ako prvý našinec zahral vo vychýrenej talianskej lige a patril v nej medzi elitu.

A napokon Jaroslav Timko, futbalový rebel s nevídanou životosprávou, o ktorom bývalí spoluhráči hovoria, že jeho pestrý život je skvelým námetom na filmový trhák.

„Každý z nás má svoju verziu, tá moja je búrlivejšia. Mal som takú povahu, rád som sa zabával, patrilo to k futbalu. Napriek tomu som mal všetko pod kontrolou. Verím, že čitateľ bude spokojný,“ vravel Timko.

Stratené milióny

Hlavné postavy odkrývajú, čo sa stalo s miliónmi, ktoré súviseli s ich prestupmi. Opisujú, ako prišli o nemalé peniaze vďaka tomu, že naleteli mužovi, ktorý ich zastupoval.

Slovan mal získať za ikonu veľké peniaze. Záhadne zmizli po ceste z Middlesbrough
Súvisiaci článok
Slovan mal získať za ikonu veľké peniaze. Záhadne zmizli po ceste z Middlesbrough

V knihe ho budeme nazývať „Manažér“, hoci všetci traja jasne označili, o koho ide.

Vykresľujú vzťahy aj zákulisie futbalového biznisu v časoch, keď sa peniaze bežne nosili v kufríkoch a prostredníkom bola aj švajčiarska banka.

Slovan predával najlepších hráčov za veľké peniaze, ale jeho pokladnica bola čoraz prázdnejšia. Sumy za prestupy sa podivne strácali ako v bermudskom trojuholníku.

Podsvetie, prestupy a najpamätnejší zápas

Najväčšieho slovenského klubu sa zmocnili aj ľudia spájaní s podsvetím. Jeden deň tu boli, druhý už nie. Mafia si v tých časoch vybavovala účty neúprosne.

Timko približuje, aké sumy ponúkali funkcionári za ovplyvňovanie zápasov. Odkrýva aj pozadie toho najpamätnejšieho, ktorý Spartak Trnava pripravil o titul.

Na snímke kniha Divoké deväťdesiatky počas jej krstu 22. novembra 2024 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar
Na snímke kniha Divoké deväťdesiatky počas jej krstu 22. novembra 2024 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar

Sedem rokov hral v Slovane, päť rokov v Trnave. Je azda jediným futbalistom, ktorého fanúšikovia nosili na rukách v oboch znepriatelených kluboch. Napriek tomu spomína príhodu, ako sa po príchode do Spartaka naňho vyrútil chlap s nožom.

Dnes to pôsobí ako sci-fi, ale naozaj sa to stalo.

Slovan v Európe, Slovan doma

V najlukratívnejšej súťaži sveta uhral Slovan Bratislava remízu na pôde Realu Madrid, najúspešnejšieho klubu v dejinách futbalu.

Slovan v tých časoch krajinu viac spájal, ako rozdeľoval. Aj na ligové zápasy chodili desiatky tisíc ľudí.

Pražské veľkokluby Sparta a Slavia slovenskému gigantovi závideli návštevnosť – bola najvyššia v Československu. Suverénne.

V sezóne 1991/1992 vyhral Slovan federálny titul. Oslavovala nielen Bratislava, ale možno celé Slovensko. Šampanské otvárali aj v Trnave.

Slovan v dlhodobej súťaži predstihol tímy s oveľa väčšími finančnými možnosťami. V roku 1992 bol jeho rozpočet 22,5 milióna korún, pražská Sparta priznala päťnásobne vyšší.

Eso Slovana nosili v Trnave na rukách. Zákerná choroba prišla z inej strany, on je silný
Súvisiaci článok
Eso Slovana nosili v Trnave na rukách. Zákerná choroba prišla z inej strany, on je silný

Začínali skromne

Hrdinovia tejto knihy vyrástli v skromných pomeroch dedinského prostredia či malého mesta.

Stali sa z nich majstri Československa, zahrali si v drese už neexistujúcej federácie a boli tiež pri zrode národného tímu Slovenska.

Ich osudy po kariére boli odlišné. V deväťdesiatych rokoch sa ani najlepší slovenskí futbalisti nedokázali finančne zabezpečiť tak ako ich nasledovníci.

Na nasledujúcich stranách zistíte, čomu sa venovali, aby sa uživili.

Trebárs Timko opisuje svoj boj so zákernou chorobou.

Slovensko

    Tri legendy Slovana krstili krnihu Divoké Deväťdesiatky. Zľava Vladimír Kinder, Jaroslav Timko a Miloš Glonek.
    Tri legendy Slovana krstili krnihu Divoké Deväťdesiatky. Zľava Vladimír Kinder, Jaroslav Timko a Miloš Glonek.
    Divoké Deväťdesiatky: Ako sa stratili milióny za prestupy hráčov Slovana
    Pavol Spál|dnes 13:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Divoké Deväťdesiatky: Ako sa stratili milióny za prestupy hráčov Slovana