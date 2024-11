Na jar majú silných doma, kde sú stopercentní. Postup by vraj neodmietli

KMEŤOVO. Vlani štvrté Kmeťovo atakovalo v cieľovej rovinke stupne pre víťazov šiestej ligy a v predposlednom kole šokovalo víťazstvom 3:2 v majstrovských Šahách, ktoré v tú sobotu nemali postup ešte istý.

Keď však pred touto sezónou odišiel hrajúci tréner Alexander Soboňa do piatoligových Šurian, s ním aj 37-gólový najlepší strelec celej súťaže Martin Letko a ďalší hráči napríklad do konkurenčných Želiezoviec či Semerova, alebo do FC Nitra, málokto mohol čakať, že „Ďerek“ bude na konci tejto jesene v hre o polovičný titul.