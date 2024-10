Fanúšik vytiahol na delegáta zbraň. Za jeho exces dostal klub vysokú pokutu

„Dotyčný, nazval by som ho chronický kriklúň, stále vykrikoval. Delegát ho upozornil, aby sa správal slušne. On však preskočil dva rady, vytiahol pištoľ, natiahol ju a priložil mu ju k hlave,“ opisoval hororové chvíle. „Niekto na tribúne potom skríkol: Volajte políciu. Dotyčný naskočil na kolobežku a odišiel,“ doplnil náš zdroj.

Gbeľanom po incidente hrozilo dokonca vylúčenie zo súťaže. Podľa miestneho funkcionára by to bol prísny trest.

„Samozrejme, že nás to veľmi mrzí, čo sa stalo. Ale ten človek vôbec nie je z našej dediny. Je to bývalý rozhodca a jednalo sa o konflikt medzi rozhodcami. Prečo by sme teraz my mali pykať? Verím, že naše odvolanie bude úspešné,“ dodal.

