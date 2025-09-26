S futbalom začínal v Prešove. Mladý obranca si vybral mestečko kvôli komunite

MFK Veľký Šariš hrá Majstrovstvá regiónu – 4. ligu východ. Pohybuje sa v strede tabuľky, no od jej záveru ho veľa bodov nedelí, a tak majú Šarišania stále o čo hrať.
SEBASTIÁN RŽONCA je prakticky od dovŕšenia veku pre štart v kategórii dospelých hráčom tohto mužstva.
Dvadsaťpäťročný obranca, pochádzajúci z rodiny, ktorá žila futbalom – najmä tým mládežníckym –, nám poskytol rozhovor.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Moja futbalová kariéra sa začala v Safi Prešov, ktorý založil môj otec, a trvala celé detstvo až do dorasteneckého veku. Keďže sa však Safi špecifikuje ako akadémia, bohužiaľ nemá mužskú kategóriu, a tým pádom moje futbalové kroky museli smerovať niekam inam. Moje prvé pôsobisko bolo vo Veľkom Šariši, kde som vlastne doteraz, len s malou zastávkou v klube FK Chmeľov.
Čo rozhodlo o tom, že ste si vybrali práve MFK?
Asi najviac vplýval na moje rozhodnutie fakt, že poznám celú komunitu okolo Veľkého Šariša a všetci sú tu moji kamaráti. Kvalitné mužstvo sa vytvára hlavne na dobrej partii.
Aké sú ciele klubu v aktuálnom ročníku Majstrovstiev regiónu?
Konkrétne ciele by som si asi nedovolil špecifikovať. Tie sú najmä na trénerovi a vedení klubu. Z môjho pohľadu ako hráča a dlhoročného člena klubu by som povedal, že základom je podávať kvalitné výkony, dať zo seba to najlepšie a vždy pristupovať k veciam naplno. Cesta od zápasu k zápasu vie niekedy priniesť úspech.
Ako hodnotíte doterajšie účinkovanie klubu v súťaži?
Doterajšia sezóna samozrejme mohla byť lepšia, ale určite aj horšia. Zhodnotil by som to tak diplomaticky – je to tak, ako to má byť.
Aké sú vaše osobné a futbalové ciele?
Futbalové ciele sú momentálne krátkodobé – zvládnuť túto časť sezóny čo najlepšie a uvidí sa, čo bude ďalej. Osobné ciele? Asi len každý deň sa zobudiť šťastný, mať okolo seba kamarátov a rodinu.
Čo robí Sebastián Ržonca, ak nehrá futbal?
Ak nehrám futbal, samozrejme trávim čas s rodinou, priateľkou a kamarátmi. Chodievam na túry, s partiou hrávať futbal do telocvične a asi najviac času trávim v práci, keďže slúžim v OSSR.