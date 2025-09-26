    S futbalom začínal v Prešove. Mladý obranca si vybral mestečko kvôli komunite

    Sebastián Ržonca.
    Sebastián Ržonca. (Autor: archív SR)
    Peter Cingel|26. sep 2025 o 09:30
    Dvadsaťpäťročný obranca pokchádza z rodiny, ktorá žila futbalom.

    MFK Veľký Šariš hrá Majstrovstvá regiónu – 4. ligu východ. Pohybuje sa v strede tabuľky, no od jej záveru ho veľa bodov nedelí, a tak majú Šarišania stále o čo hrať.

    SEBASTIÁN RŽONCA je prakticky od dovŕšenia veku pre štart v kategórii dospelých hráčom tohto mužstva.

    Dvadsaťpäťročný obranca, pochádzajúci z rodiny, ktorá žila futbalom – najmä tým mládežníckym –, nám poskytol rozhovor.

    Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?

    Moja futbalová kariéra sa začala v Safi Prešov, ktorý založil môj otec, a trvala celé detstvo až do dorasteneckého veku. Keďže sa však Safi špecifikuje ako akadémia, bohužiaľ nemá mužskú kategóriu, a tým pádom moje futbalové kroky museli smerovať niekam inam. Moje prvé pôsobisko bolo vo Veľkom Šariši, kde som vlastne doteraz, len s malou zastávkou v klube FK Chmeľov.

    Čo rozhodlo o tom, že ste si vybrali práve MFK?

    Asi najviac vplýval na moje rozhodnutie fakt, že poznám celú komunitu okolo Veľkého Šariša a všetci sú tu moji kamaráti. Kvalitné mužstvo sa vytvára hlavne na dobrej partii.

    Aké sú ciele klubu v aktuálnom ročníku Majstrovstiev regiónu?

    Konkrétne ciele by som si asi nedovolil špecifikovať. Tie sú najmä na trénerovi a vedení klubu. Z môjho pohľadu ako hráča a dlhoročného člena klubu by som povedal, že základom je podávať kvalitné výkony, dať zo seba to najlepšie a vždy pristupovať k veciam naplno. Cesta od zápasu k zápasu vie niekedy priniesť úspech.

    Sebastián Ržonca (vľavo).
    Sebastián Ržonca (vľavo). (Autor: archív SR)

    Ako hodnotíte doterajšie účinkovanie klubu v súťaži?

    Doterajšia sezóna samozrejme mohla byť lepšia, ale určite aj horšia. Zhodnotil by som to tak diplomaticky – je to tak, ako to má byť.

    Aké sú vaše osobné a futbalové ciele?

    Futbalové ciele sú momentálne krátkodobé – zvládnuť túto časť sezóny čo najlepšie a uvidí sa, čo bude ďalej. Osobné ciele? Asi len každý deň sa zobudiť šťastný, mať okolo seba kamarátov a rodinu.

    Čo robí Sebastián Ržonca, ak nehrá futbal?

    Ak nehrám futbal, samozrejme trávim čas s rodinou, priateľkou a kamarátmi. Chodievam na túry, s partiou hrávať futbal do telocvične a asi najviac času trávim v práci, keďže slúžim v OSSR.

    Tabuľka IV. ligy Východ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
    8
    6
    1
    1
    18:6
    19
    R
    V
    V
    V
    V
    2
    FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
    8
    5
    1
    2
    15:6
    16
    P
    V
    P
    V
    V
    3
    FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
    8
    5
    1
    2
    25:11
    16
    V
    P
    R
    V
    V
    4
    FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
    7
    5
    1
    1
    26:13
    16
    V
    R
    P
    V
    V
    5
    OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
    8
    4
    3
    1
    13:7
    15
    V
    V
    V
    R
    P
    6
    MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
    8
    4
    1
    3
    17:20
    13
    V
    V
    V
    P
    P
    7
    ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
    8
    3
    3
    2
    12:11
    12
    P
    R
    V
    R
    V
    8
    Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
    8
    4
    0
    4
    7:12
    12
    V
    V
    V
    P
    P
    9
    FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
    8
    2
    4
    2
    11:13
    10
    R
    R
    V
    V
    R
    10
    MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
    8
    2
    1
    5
    13:20
    7
    R
    P
    P
    P
    V
    11
    MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
    8
    2
    1
    5
    10:15
    7
    P
    P
    P
    R
    P
    12
    PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
    7
    1
    4
    2
    11:8
    7
    R
    P
    R
    R
    R
    13
    FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
    8
    1
    1
    6
    5:16
    4
    P
    P
    P
    V
    P
    14
    OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
    8
    0
    0
    8
    3:28
    0
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

