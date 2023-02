Porazil rakovinu, strelil gól v deň boja proti nej. Na kopačkách nosí silný odkaz

Dôvodom nebol gól, ale návrat na futbalové trávniky Sébastiena Hallera. Bol to pre neho prvý súťažný zápas po 233 dňoch.

Dnešok bol len o užívaní si chvíle so všetkými naokolo,” povedal Haller po zápase s Augsburgom.

„Myslím si, že najdôležitejším pocitom je teraz nezabudnúť, prečo hráme futbal, nezabudnúť na to, aké máme šťastie, že robíme to, čo milujeme najviac.

„Na kopačky nemôžem napísať vetu, bolo to teda len zhrnutie, že každý čelí výzvam, každý má svoj vlastný spôsob, ako sa s tým vysporiadať, ale nakoniec existuje iba jeden spôsob,” vysvetlil útočník.

„Ďakujem všetkým. Fanúšikovia, všetci, ktorí ma podporovali, rodina, priatelia, všetci, ktorí mali len milý odkaz, milé gesto, boli to pre mňa pozitívne momenty, ďakujem všetkým, že som tu dnes,” citovala Hallera ESPN.

„Je to emotívne. Znamená to pre mňa veľa, keďže to nebola najľahšia časť môjho života,” citovala Hallera oficiálna stránka Bundesligy.