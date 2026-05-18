Okamžitá reakcia na zlú sezónu. Frankfurt odvolal trénera deň po poslednom zápase

Albert Riera (Autor: TASR/AP)
TASR|18. máj 2026 o 08:41
Zmluvu mal platnú do konca júna 2028.

Španiel Albert Riera už nie je tréner futbalistov Eintrachtu Frankfurt. Bundesligista ho s okamžitou platnosťou odvolal deň po záverečnom dueli nevydarenej sezóny, v ktorej jeho zverenci obsadili ôsme miesto a nevybojovali si účasť v budúcom ročníku európskych pohárových súťaží.

Frankfurt remizoval cez víkend v poslednom kole doma so Stuttgartom 2:2 a šnúru bez výhry natiahol na päť stretnutí. Naposledy si nevybojoval pohárovú Európu v sezóne 2020/2021.

„Po intenzívnych diskusiách sme sa spoločne rozhodli ukončiť našu spoluprácu s okamžitou platnosťou,“ povedal pre DPA športový riaditeľ Markus Krösche.

„Po otvorenej a úprimnej analýze športového vývoja sme dospeli k záveru, že sa chceme v ďalšej sezóne vydať inou cestou.“

Riera sa funkcie ujal vo februári a pôvodne mal zmluvu platnú do konca júna 2028. Na poste však vydržal necelé štyri mesiace.

Pod jeho vedením tím zaznamenal štyri víťazstvá, päť remíz a päť prehier, navyše mal problémy s viacerými hráčmi v kabíne a kritizovali ho za jeho kontroverzné verejné vyjadrenia.

Španiel po odchode z funkcie vyhlásil: „S klubom sme sa vzájomne dohodli na ukončení našej spolupráce. Ako hlavný tréner preberám zodpovednosť za športové výsledky a počas celého tohto obdobia som sa sústredil len na zlepšenie tímu a dosiahnutie úspechu.“

