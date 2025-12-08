Salah ničí svoj odkaz v Liverpoole, myslí si Rooney. To on hodil tím pod autobus, dodal

Útočník Liverpoolu Mohamed Salah ničí svoj odkaz v klube svojou prudkou reakciou na to, že bol vynechaný zo zostavy, povedal bývalý útočník Manchesteru United Wayne Rooney.
Salah nefiguroval v základnej zostave posledné tri zápasy a po sobotňajšej remíze 3:3 s Leedsom United v Premier League zaútočil na klub a trénera Arneho Slota.
Tvrdil, že bol spravený obetným baránkom za zlý štart do sezóny.
VIDEO: Zostrih zápasu Leeds - Liverpool
Egypťan, ktorý v apríli podpísal dvojročné predĺženie zmluvy, sa stal ikonickou postavou počas ôsmich rokov v Liverpoole, počas ktorých vyhral dva tituly v Premier League a strelil 250 gólov vo všetkých súťažiach.
V tejto sezóne však dal len päť gólov a nastúpil v 19 zápasoch vo všetkých súťažiach.
„Absolútne ničí svoj odkaz v Liverpoole,“ povedal Rooney vo svojom podcaste. „Bolo by smutné, keby to všetko zahodil. Pustil sa do toho úplne zle.
„Arne Slot musí ukázať autoritu a zavolať si ho: ‚Necestuješ s tímom, to, čo si povedal, je neprijateľné.‘
„Choď na Africký pohár národov a nechaj všetko upokojiť. Ak by som bol na jeho mieste, určite by som ho do tímu nezaradil.“
Salah povedal, že mal pocit, akoby ho „hodili pod autobus“, keďže Liverpool nedokáže zopakovať formu z minulej majstrovskej sezóny.
V aktuálnej sezóne sú deviaty, 10 bodov za lídrom Arsenalom po 15 zápasoch.
„Ak vôbec niečo, tak on hodil Liverpool pod autobus svojimi slovami…,“ povedal Rooney. „Som si istý, že v priebehu najbližších rokov bude ľutovať, že to povedal.“