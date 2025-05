ONLINE: MFK Ružomberok - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 9. kolo)

V centre dolného Liptova budeme sledovať súboj deviateho kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi Ružomberkom a Trenčínom. Pre obidva tímy pôjde o veľmi dôležitý duel z pohľadu definitívnej záchrany v najvyššej súťaži.



Hostia z Trenčína v minulom kole remizovali s Komárnom 0:0 a so ziskom tridsaťdva bodov im patrí priebežná desiata priečka. Naopak, domáci Ružomberok uplynulý víkend vyhral v Banskej Bystrici gólmi Davida Hufa a Kristófa Domonkosa 2:0. Vďaka tomu sa vyhol hrozbe priameho vypadnutia, no naďalej je s tridsiatimi bodmi na jedenástom mieste.



Do konca súťaže zostávajú posledné dve kolá a pri pohľade na ligovú tabuľku je isté, že jedno z týchto dvoch mužstiev ukončí sezónu na jedenástej pozícii a bude musieť obhájiť svoju účasť v budúcom ročníku Niké ligy v barážovom dvojzápase so Zlatými Moravcami.



V tabuľke majú momentálne navrch Trenčania, keďže do tejto chvíle vybojovali o dva body viac. Z pohľadu doterajších vzájomných súbojov v prebiehajúcej sezóne môžu byť zatiaľ o niečo spokojnejší Ružomberčania, nakoľko si s týmto súperom pripísali domácu výhru 1:0 a vonkajšie remízy 0:0 a 2:2.



Pokiaľ by v sobotu zvíťazili hostia z Trenčína, pred posledným kolom si vytvoria nedostihnuteľný päťbodový náskok. Ak sa duel skončí remízou, pred posledným kolom budú mať všetko vo svojich rukách Trenčania s dvojbodovým náskokom. Za predpokladu ak vyhrá Ružomberok, v predposlednom kole preskočí svojho súpera o jeden bod.