Prešov v súboji tabuľkových susedov neuspel. V prvom jarnom kole nestrelil ani gól

Niké liga - 19. kolo
Ružomberok - Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 8. Fila
Rozhodovali: Ruc - Roszbeck, Juhos, ŽK: Bačík, Marek, Selecký - Begala, Ukham, Sipľak, Tatolna
Diváci: 1158
Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Fila (76. Kelemen), Bačík, Múdry, Chobot (75. Marek) - Jackuliak (67. Chrien), Hladík (53. Šašinka)
Prešov: Knurovský - Balodis (62. Šimko), Bondarenko, Sipľak - Kotula, Morim (76. Ukhan), Begala, Simon (62. Tatolna), Römling (84. Griger) - Sagna, Regáli
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Ružomberka zvíťazili v 19. kole Niké ligy nad Prešovom 1:0.
Jediný gól v súboji tabuľkových susedov strelil už v 8. minúte Lukáš Fila, pre ktorého to bol druhý presný zásah v sezóne.
Víťaznú premiéru absolvoval český tréner Jaroslav Köstl, ktorý v zime nahradil na lavičke „Ruže“ krajana Ondřeja Smetanu.
Ružomberok si upevnil 7. miesto v neúplnej tabuľke a odskočil svojmu sobotňajšiemu súperovi na rozdiel troch bodov. Šnúru bez prehry natiahol na päť duelov.
Nováčik z Prešova prehral druhý zápas za sebou a patrí mu 8. priečka.