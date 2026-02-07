Prešov v súboji tabuľkových susedov neuspel. V prvom jarnom kole nestrelil ani gól

Futbalisti MFK Ružomberok.
Futbalisti MFK Ružomberok. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|7. feb 2026 o 17:22
ShareTweet0

Jediný gól duelu padol už v 8. minúte.

Niké liga - 19. kolo

Ružomberok - Prešov 1:0 (1:0)

Gól: 8. Fila

Rozhodovali: Ruc - Roszbeck, Juhos, ŽK: Bačík, Marek, Selecký - Begala, Ukham, Sipľak, Tatolna

Diváci: 1158

Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Fila (76. Kelemen), Bačík, Múdry, Chobot (75. Marek) - Jackuliak (67. Chrien), Hladík (53. Šašinka)

Prešov: Knurovský - Balodis (62. Šimko), Bondarenko, Sipľak - Kotula, Morim (76. Ukhan), Begala, Simon (62. Tatolna), Römling (84. Griger) - Sagna, Regáli

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Ružomberka zvíťazili v 19. kole Niké ligy nad Prešovom 1:0.

Jediný gól v súboji tabuľkových susedov strelil už v 8. minúte Lukáš Fila, pre ktorého to bol druhý presný zásah v sezóne.

Víťaznú premiéru absolvoval český tréner Jaroslav Köstl, ktorý v zime nahradil na lavičke „Ruže“ krajana Ondřeja Smetanu.

Ružomberok si upevnil 7. miesto v neúplnej tabuľke a odskočil svojmu sobotňajšiemu súperovi na rozdiel troch bodov. Šnúru bez prehry natiahol na päť duelov.

Nováčik z Prešova prehral druhý zápas za sebou a patrí mu 8. priečka.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
    Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
    Český mladík exceloval v drese Podbrezovej. Hetrik zavŕšil ešte v prvom polčase
    dnes 17:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Prešov v súboji tabuľkových susedov neuspel. V prvom jarnom kole nestrelil ani gól