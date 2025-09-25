Ešte nezasiahol do hry, no kontrakt predĺžil. Ružomberok si poistil stredopoliara

RUŽOMBEROK. Futbalový klub MFK Ružomberok sa dohodol s 26-ročným stredopoliarom Mariánom Chobotom na novej zmluve do konca mája 2027.
Klub z Liptova o tom informoval vo štvrtok na sociálnej sieti.
Bývalý reprezentant Slovenska v kategórii do 21 rokov prišiel pod Čebrať v lete 2023. V aktuálnom ročníku Niké ligy ešte do hry pre zranenie nezasiahol.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
3
2
12:11
12
V
P
R
R
V
6
AS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
2
0
5
9:16
6
P
V
V
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body