Prišiel ako mladík a stal sa oporou. Mojžiš podpísal s Ružomberkom novú zmluvu

Alexander Mojžiš (Ružomberok)
Alexander Mojžiš (Ružomberok) (Autor: TASR)
TASR|8. okt 2025 o 13:59
ShareTweet0

Na Liptove odohral už cez 140 zápasov.

RUŽOMBEROK. Účastník Niké ligy MFK Ružomberok sa v stredu dohodol s obrancom Alexandrom Mojžišom na predĺžení platnej zmluvy a to do 31. mája 2027.

Bývalý slovenský reprezentant do 21 rokov pod Čebrať prišiel v lete 2019 z Podbrezovej a doteraz v drese Liptákov odohral 143 zápasov v našej najvyššej futbalovej súťaži.

„Zažil som už tu toho dosť. Podarilo sa nám byť v lige druhí, získať Slovenský pohár, zahrať si párkrát pohárovú Európu. Takže ružomberské obdobie hodnotím veľmi dobre.

Dá sa povedať, že takmer celá moja doterajšia profesionálna kariéra je spojená so súčasným klubom. S veľkým futbalom som síce začal v Podbrezovej, no keď železiari vypadli z elitnej súťaže, prišla ponuka z Ružomberka,“ povedal Mojžiš a pridal, aj svoje očakávania s týmto krokom:

„Vždy chceme dosiahnuť nejaký úspech. Pekné by bolo zopakovať víťazstvo v Slovnaft Cupe a v lige, určite byť v prvej šestke a napredovať.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
4
4
9:14
10
R
P
V
P
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
2
2
5
10:17
8
R
R
P
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Momentka zo zápasu.
    Momentka zo zápasu.
    VIDEO: Diváci vbehli na ihrisko. Derby na juhu Slovenska skončilo pre inzultáciu predčasne
    Ivan Mriška|dnes 14:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Prišiel ako mladík a stal sa oporou. Mojžiš podpísal s Ružomberkom novú zmluvu