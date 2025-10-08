Prišiel ako mladík a stal sa oporou. Mojžiš podpísal s Ružomberkom novú zmluvu

RUŽOMBEROK. Účastník Niké ligy MFK Ružomberok sa v stredu dohodol s obrancom Alexandrom Mojžišom na predĺžení platnej zmluvy a to do 31. mája 2027.
Bývalý slovenský reprezentant do 21 rokov pod Čebrať prišiel v lete 2019 z Podbrezovej a doteraz v drese Liptákov odohral 143 zápasov v našej najvyššej futbalovej súťaži.
„Zažil som už tu toho dosť. Podarilo sa nám byť v lige druhí, získať Slovenský pohár, zahrať si párkrát pohárovú Európu. Takže ružomberské obdobie hodnotím veľmi dobre.
Dá sa povedať, že takmer celá moja doterajšia profesionálna kariéra je spojená so súčasným klubom. S veľkým futbalom som síce začal v Podbrezovej, no keď železiari vypadli z elitnej súťaže, prišla ponuka z Ružomberka,“ povedal Mojžiš a pridal, aj svoje očakávania s týmto krokom:
„Vždy chceme dosiahnuť nejaký úspech. Pekné by bolo zopakovať víťazstvo v Slovnaft Cupe a v lige, určite byť v prvej šestke a napredovať.“