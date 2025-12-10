ONLINE: MFK Ružomberok - FC Košice dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

Futbalisti MFK Ružomberok a FC Košice dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - FC Košice (Slovnaft Cup, osemfinále, streda, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2025/2026
10.12.2025 o 15:00
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prenos
V osemfinále Slovnaft Cupu proti sebe nastúpia Ružomberok a Košice.
Hostia z Košíc v doterajšom priebehu aktuálneho ročníka pohárovej súťaže prešli cez Kendice, Spišské Podhradie a Zlaté Moravce. Cesta domáceho Ružomberka do osemfinále viedla cez Oravskú Jasenicu, Kežmarok a Zvolen.
Obidva tímy sa na tento duel naladili úspešnými víkendovými stretnutiami v Niké lige. Košičania doma zdolali Slovan Bratislava 2:0 a Ružomberčania vyhrali v Žiline 2:1. Pri pohľade na ligovú tabuľku sú na tom lepšie Liptáci, keď im s devätnástimi bodmi patrí deviata priečka, zatiaľčo tím z východu Slovenska má jedenásť bodov a je na dvanástom mieste.
Naopak, z pohľadu vzájomných ligových duelov v prebiehajúcej sezóne, môžu byť spokojnejšie Košice, keď na svojom štadióne zvíťazili nad Ružomberkom 3:1 a nedávno remizovali pod Čebraťom 1:1.
Tak, ako väčšina kôl, aj toto kolo sa hrá na jedno stretnutie. Ak sa nerozhodne v riadnej hracej dobe, na rad príde penaltový rozstrel.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.