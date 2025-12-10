Košice potvrdili formu aj v pohári. Opäť sa zaskvel mladý krídelník

Dvakrát sa presadil Milan Rehuš.

Slovnaft Cup - osemfinále

MFK Ružomberok - FC Košice 2:4 (0:2)

Góly: 76. a 90.+1 Hladík - 33. a 58. Rehuš, 3. Sovič, 79. Magda

Rozhodcovia: Smolák – Poláček, Bednár, ŽK: Teplan (Košice)

Divákov: 551.

Futbalisti FC Košice postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

V stredajšom osemfinálovom dueli zvíťazili na pôde MFK Ružomberok 4:2. Dvoma gólmi sa na víťazstve hostí podieľal Milan Šimon Rehuš, domácim nestačili k postupu ani dva presné zásahy Jana Hladíka.

