DAC udrel už po pár minútach a zápas si postrážil. Ružomberok dohrával v desiatich

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól. (Autor: MILAN ILLIK)
Sportnet, TASR|8. nov 2025 o 17:21
ShareTweet1

Zápas rozhodol Damir Redzic.

Niké liga - 14. kolo

MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:1)

Gól: 3. Redzic.

Rozhodovali: ŽK: Selecký - Udvaros, Kapanadze, Mendez. ČK: 44. Selecký (po druhej žltej) Dzivjak - Kmec, Bobko

Diváci: 1155

Ružomberok: Ťapaj – Endl (79. Slávik), Köstl, Král – Fila (79. Šulek , Luterán (63. Múdry), Grygar, Selecký – Bačík (63. Buchvaldek), Šašinka (46. Chobot), Chrien

Dunajská Streda: Popovič – Kapanadze, Kačaraba, Nemanič (83. Blažek), Mendez – Tuboly – Ouro (90. Barro), Udvaros (63. Sylla) – Redzic (83. Herc), Djukanović (46. Gagua), Ramadan

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

RUŽOMBEROK. Futbalisti DAC Dunajská Streda zdolali v zápase 14. kola Niké ligy Ružomberok na jeho pôde 1:0.

DAC na súpera vyletel. Už v 3. minúte Damir Redzic parádne ľavačkou spoza šestnástky trafil pravý roh domácej brány – 0:1.

V 7. minúte krásne z diaľky vypálil Ammar Ramadan a Liptákov ratovalo brvno. V 44. minúte ľavý obranca MFK Alexander Selecký dostal druhú žltú a červenú kartu, takže domáci pokračovali s desiatimi mužmi.

V 81. minúte druhý raz po Ramadanovej rane skončila lopta na ružomberskom brvne. V poslednej minúte riadneho hracieho času Aleksandar Popovič medzi žrďami hostí v jedinej domácej gólovke vychytal Tomáša Buchvaldeka.

Hlasy po zápase

Ondřej Smetana, tréner Ružomberoka: „Proti takémuto súperovi nemôžeme takto začať. Byť pasívni v napádaní a v bránení. A len čakať. Mali sme byť odvážnejší, vyvíjať na Dunajskú Stredu väčší tlak. Rýchly gól nás asi trochu zrazil a rozhodil. Ale aj to sa stane. Dobre sme sa vrátili, bolo nás deväť v šestnástke, ale prišla odrazená lopta a súper to neskutočne trafil. No bol to aj trest za našu pasivitu v úvode i v prípravnej fáze. Keby sme od začiatku boli stretnutie lepšie viedli, tak som presvedčený, že druhý polčas by vyzeral inak, že by sme si vytvorili okná a šance a boli schopní dosiahnuť lepší výsledok. Tiež si musíme priznať, že nás zráža aj nedisciplinovanosť a nekoncentrovanosť, čo nebolo prvý raz.“

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Pre nás sú to samozrejme veľmi dôležité tri body. Chceli sme v Ružomberku vyhrať, čo sa aj podarilo. Lenže takéto stretnutie musíme lepšie manažovať. Mužstvo dobre do zápasu vstúpilo, boli sme aktívny a padol rýchly gól. Celý prvý polčas sme boli aktívnejší, bolo tam situácii, keď sme sa druhým gólom mohli dostať do lepšej pohody. To sa ale nestalo. V druhej polke domáci mali o jedného hráča menej a my sme si to mali lepšie kontrolovať. V závere, to je prirodzené, domáci stále cítili šancu a išli aj do rizika. Tak to býva. Na konci sme prežili dve šance Ružomberka. Myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené."

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Momentka zo zápasu Trenčín - Košice
    Momentka zo zápasu Trenčín - Košice
    Utrápené výkony Košíc pokračujú. Na pôde Trenčína natiahli sériu prehier
    dnes 17:29|2
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»DAC udrel už po pár minútach a zápas si postrážil. Ružomberok dohrával v desiatich