ONLINE: MFK Ružomberok - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

MFK Ružomberok - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 14. kola Niké ligy.
MFK Ružomberok - FC DAC Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 14. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|8. nov 2025 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 14. kola Niké ligy: MFK Ružomberok - FC DAC Dunajská Streda.

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
08.11.2025 o 15:30
14. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
V štrnástom kole Niké ligy budeme sledovať súboj medzi Ružomberkom a Dunajskou Stredou.

Hostia z Dunajskej Stredy uplynulý víkend doma zvíťazili nad Košicami 3:1. V ligovej tabuľke sa so ziskom dvadsiatich piatich bodov nachádzajú na tretej priečke. Na druhý Slovan Bratislava strácajú dva body a rovnako dva body ich na opačnej strane delia aj od štvrtej Trnavy.

Domáci Ružomberok v minulom kole remizoval v Skalici 0:0. Liptáci majú na svojom konte dvanásť bodov a patrí im desiate miesto. Rovnaký bodový zisk pritom má jedenásty Prešov aj deviata Skalica. Od dvanástych Košíc delí Ružomberčanov päť bodov. Naopak, na Trenčín, nachádzajúci sa na ôsmej pozícii, strácajú jeden bod a na siedme Komárno aj šiestu Podbrezovej dva body.

Obidvaja súperi sa v tejto sezóne stretli zatiaľ raz, keď DAC v treťom kole doma vyhral nad Ružomberkom 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
4
1
8
11:24
13
P
P
R
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

