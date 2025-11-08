ONLINE: MFK Ružomberok - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
08.11.2025 o 15:30
14. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
V štrnástom kole Niké ligy budeme sledovať súboj medzi Ružomberkom a Dunajskou Stredou.
Hostia z Dunajskej Stredy uplynulý víkend doma zvíťazili nad Košicami 3:1. V ligovej tabuľke sa so ziskom dvadsiatich piatich bodov nachádzajú na tretej priečke. Na druhý Slovan Bratislava strácajú dva body a rovnako dva body ich na opačnej strane delia aj od štvrtej Trnavy.
Domáci Ružomberok v minulom kole remizoval v Skalici 0:0. Liptáci majú na svojom konte dvanásť bodov a patrí im desiate miesto. Rovnaký bodový zisk pritom má jedenásty Prešov aj deviata Skalica. Od dvanástych Košíc delí Ružomberčanov päť bodov. Naopak, na Trenčín, nachádzajúci sa na ôsmej pozícii, strácajú jeden bod a na siedme Komárno aj šiestu Podbrezovej dva body.
Obidvaja súperi sa v tejto sezóne stretli zatiaľ raz, keď DAC v treťom kole doma vyhral nad Ružomberkom 2:0.
Hostia z Dunajskej Stredy uplynulý víkend doma zvíťazili nad Košicami 3:1. V ligovej tabuľke sa so ziskom dvadsiatich piatich bodov nachádzajú na tretej priečke. Na druhý Slovan Bratislava strácajú dva body a rovnako dva body ich na opačnej strane delia aj od štvrtej Trnavy.
Domáci Ružomberok v minulom kole remizoval v Skalici 0:0. Liptáci majú na svojom konte dvanásť bodov a patrí im desiate miesto. Rovnaký bodový zisk pritom má jedenásty Prešov aj deviata Skalica. Od dvanástych Košíc delí Ružomberčanov päť bodov. Naopak, na Trenčín, nachádzajúci sa na ôsmej pozícii, strácajú jeden bod a na siedme Komárno aj šiestu Podbrezovej dva body.
Obidvaja súperi sa v tejto sezóne stretli zatiaľ raz, keď DAC v treťom kole doma vyhral nad Ružomberkom 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
13
4
1
8
11:24
13
P
P
R
P
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body