Ružomberok aj DAC vstúpili do Európy víťazne. Tréneri ich hodnotili rôzne

„V podstate od začiatku to bola naša hra, s ktorou sme sa chceli presadzovať,“ uviedol 38-ročný rodák z Bratislavy podľa klubového webu a dodal:

„Hrali sme vysoký pressing v útočnej zóne, kde sme chceli pritlačiť súpera a získavať lopty, lebo vieme, že je to mužstvo, ktoré chce hrať futbal, čo sa nám darilo. Potom sme so získanými loptami išli do otvorenejšej obrany a vytvárali sme si šance.“