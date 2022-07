Európsku púť začínajú ďalšie slovenské kluby, budú v úlohách favoritov

"Hrať v pohárovej Európe je vždy niečo výnimočné. Verím, že dokráčame čo najďalej a že budeme úspešní nielen na domácej, ale aj medzinárodnej scéne," hovorí pre portál fortunaliga.sk stredopoliar Miroslav Káčer.

"Priznám sa, že nemám ešte úplný prehľad o súperovi, no verím, že je to priechodná prekážka. Zároveň platí, že v Európe nie sú slabé tímy a ja nečakám, že dostaneme niečo zadarmo. Bolo by krásne zažiť európsku jeseň, zatiaľ som sa totiž dostal najďalej do play off. Bolo by to teda pre mňa nielen super, ale aj niečo nové," dodala letná posila DAC z Viktorie Plzeň.