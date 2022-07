Káčer si na Plzeň spomína v dobrom, s DAC chce zažiť európsku jeseň

BRATISLAVA. Slovenský futbalový stredopoliar Miroslav Káčer bude hrať v sezóne 2022/2023 prvýkrát v inom slovenskom klube ako MŠK Žilina. Mládežnícky reprezentant Slovenska prichádza na ročné hosťovanie do FC 1904 DAC Dunajská Streda z českého klubu Viktoria Plzeň. "Teším sa na novú výzvu. Uvidíme, ako sa mi v DAC bude dariť. Verím, že mužstvu pomôžem k úspechom, rád by som v Dunajskej Strede zažil európsku jeseň," povedal 26-ročný Žilinčan pre oficiálny web Fortuna ligy. DAC si môže uplatniť opciu na jeho trvalý prestup v nasledujúcich dvoch sezónach.



Neprišiel iba kvôli Guľovi V novom pôsobisku sa Káčer opäť stretne s trénerom Adriánom Guľom, ktorý ho viedol v Žiline aj v Plzni.

"Práca nášho trénera je všeobecne známa a je dobré, že vo vedení klubu veria jeho ceste. Adrián Guľa už v minulosti dokázal, že vie spraviť úspech a zlepšiť hráčov," myslí si futbalista, ktorý skóroval pri debute vo Fortuna lige vo veku 16 rokov.



Do Dunajskej Stredy neprišiel iba kvôli Guľovi: "Bol to jeden z faktorov. Ďalší spočíva v podmienkach, ktoré tu majú chalani vytvorené. No a v neposlednom rade sú to fanúšikovia, ktorých futbal baví, radi naň chodia a mužstvo skvele povzbudzujú. Tých aspektov bolo jednoducho viac."

Dunajská Streda bude mať opäť vysoké ambície a Káčer dúfa, že pomôže k ich naplneniu. "Leto je veľmi krátke, už čoskoro sa pre nás začína nová sezóna. V prvom rade si želám odohrať čo najviac zápasov a tiež verím, že pomôžem tímu k naplneniu cieľov. Tie nie sú malé, ale tvrdou prácou je možné dosiahnuť všetko. Ja osobne pôjdem v každom jednom tréningu i zápase na maximum. Samozrejme, chcem odohrať čo najviac zápasov. Verím, že sa v každom zápase budeme biť o víťazstvo. Potom môžeme byť úspešní v lige aj pohári. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať," pokračoval účastník majstrovstiev Európy hráčov do 17 aj do 21 rokov.

Pôsobil v Žiline Káčer získal s Plzňou majstrovský titul v sezóne 2021/2022. Dostával však stále menej šancí hrať, preto sa rozhodol pre odchod: "Pred rokom sa v Plzni zmenil tréner. Začiatok sezóny som mal fajn.

Hrával som pomerne pravidelne, v tom čase sme mali aj viacero zranených hráčov. Tí sa však uzdravili a ja som potom zo zostavy vypadol. Už v zime som uvažoval nad zmenou adresy, no napokon to nevyšlo. Klub sa rozhodol, že si ma ponechá do konca ročníka. V lete prišli nové posily, na moju pozíciu už mala Viktoria dosť hráčov. Necítil som to tak, žeby som mal dostať priestor. Napokon sme si povedali, že pre obe strany bude najlepšie, pokiaľ odídem na hosťovanie. Dva roky v Plzni však boli pre mňa skúsenosť, ktorú si veľmi vážim."

Káčer pôsobil až do leta 2020 v MŠK Žilina, kde prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami a v ročníku 2016/2017 sa tešil z majstrovského titulu. V drese "šošonov" odohral 184 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, v ktorých strelil 32 gólov. Teší sa na zápas EKL Niekdajší žilinský kapitán svoj prestup do Plzne rozhodne neľutuje: "Určite ma to posunulo vpred ako hráča aj človeka. Vyskúšal som si novú ligu, zažil som iných futbalistov aj súperov. Hodnotím to kladne, hoci som toho odohral menej ako som si želal.