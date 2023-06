Na jeseň mu to pálilo, na jar sa strelecky odmlčal. Dôvod je jasný

Do súťaže pritom vstúpili víťazstvom v úvodnom kole so Sobrancami, ale ako sa doteraz ukázalo, zatiaľ jediným.

Musím povedať, že víťazstvo súpera bolo síce tesne, ale plne zaslúžene. Domáci nás do ničoho nepustili. My sme v okyptenej zostave dlho odolávali a dokázali hru udržať hlavne v strede ihriska. Nakoniec sa domáca kvalita prejavila a vďaka gólu Juhara si zaknihovali potrebné tri body.

Následne prišlo na rad predposledné domáce predstavenie s beznádejne poslednými Sokoľanmi. V jeseni ste na ihrisku súpera bodovali naplno, práve vy a Kamil Pavlík ste zariadili víťazstvo 2:0. Očakávali ste pred odvetou strelecký festival?

Tvrdil by som pravý opak, Takéto zápasy bývajú najťažšie. My sa podstatne lepšie vieme koncentrovať v súbojoch proti silným súperom. Takže som si nemyslel, že to bude jednoduchý zápas. Ani pri jesennom víťazstve na ihrisku súpera to nebola bezstarostná jazda.