Najlepším je muž so známym priezviskom. Cítim podporu, ktorú chcem splatiť, odkazuje

Jeho strýko je legendou slovenského futbalu, otec zas získal double so Slovanom Bratislava.

Priznám sa, keďže sme na čele súťaže a vediem tabuľku strelcov, dúfal som, že sa tam objavím. Nečakal som však, že dostanem až taký počet hlasov. Som za to rád, potešilo ma to a motivovalo.

V ankete trénerov Jedenástka jesene III. ligy Západ ste dostali deväť hlasov a zaslúžene ste sa tak ocitli na hrote útoku. Prekvapilo vás to?

Spomeniem Viktora Tatára a Martina Schlossára a potom sú tu chalani, ktorí prišli už v minulej sezóne. Všetko sa to výborne skombinovalo, vďaka čomu sme sa stali ťažkým a nepríjemným súperom pre všetkých.

Ste najlepším strelcom súťaže a zimujete na prvom mieste. Aký je to pocit?

Povedali by ste na začiatku súťaže, že budete zimovať na čele? V prvom kole ste prehrali na pôde Rače 1:2.

To by som si netrúfol povedať. Vzhľadom na kvality v našom mužstve som však veril, že do tretieho miesta budeme.