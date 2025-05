Rozprávkový debut mladého talentu. Lepšie to ani nemohlo dopadnúť, tešil sa

Zápas sa hral na štadióne Spartaka Trnava, pre Polťáka to bol debut v druhej lige.

Tie pocity sú fantastické, lepšie som si to nemohol ani naplánovať. Hral som desať minút a dá sa povedať, že lepšie to ani nemohlo dopadnúť.

Na ihrisko ste nastúpili v 79. minúte. Debut v druhej lige, prvý gól. Ako to znie?

Tento gól je pre mňa veľká vzpruha a motivácia do budúcna. Pracovať na sebe ešte viac.

Celé to bol ešte väčší zážitok, pretože sa hralo na hlavnom štadióne v Trnave.

Bol to výnimočný moment, ktorý nakopne moju kariéru. Vážim si, že som dostal šancu nastúpiť a som rád, že som sa odmenil gólom.

Osem týždňom som nehral pre zranenie členka. No konečne som sa dostal do zápasového diania.

V závere sme išli do protiútoku 3 na 3. Boris Druga výborne potiahol loptu, dal milimetrový center a ja som už nemal problém zakončiť. Bol to pre mňa rozprávkový debut v druhej lige. Viac som si ani nemohol priať.

Boli sme si vedomí, že sme dostali červenú kartu a mali sme tak o hráča menej. Napriek tomu sme to chceli skúsiť strhnúť na svoju stranu.

Je to však ešte ďaleko. Najskôr musím dať do toho maximum, aby som dosiahol ciele, ktoré som si naplánoval.

A potom samozrejme mám sny. Rád by som raz okúsil Premier League a zahral si za Manchester United, mojím obľúbeným klubom je tiež Real Madrid.

Je to môj milovaný klub, v ktorom som od šiestich rokov a chcem zaň hrávať.

Postupne sa v mužskom futbale presadzovať viac a viac. Chcem ísť postupne, najskôr sa chcem dostať do mužstva Malženíc a potom je to áčko Spartaka Trnava.

Budem sa o seba viac starať, cvičiť, aby bolo moje telo pripravené. Inak si dávam pozor na životosprávu, snažím sa správne stravovať a tiež dostatočne spať. To sú všetko veci, ktoré musia do seba zapadať.

Ako to myslíte?

Máte za sebou skvelý debut v druhej lige. Ktoré úspechy si ešte vážite?

Cenná je pre mňa nominácia do tímu Slovenska na kvalifikáciu ME do 17 rokov. Hrať za Slovensko je pre mňa vždy veľká česť a odmena.

Rád spomínam tiež na gól do siete Benfici Lisabon na turnaju U16. No a potom je tu premiérový gól v druhej lige.