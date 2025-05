Prezliekali sa pod stromami. Boli sme v extrémnej situácii, z kolotoča sme konečne von, vraví Šesták

Tréner mal k dispozícii len päť hráčov, ktorí sa prezliekali pod stromami. Keď prišiel do klubu, Tatranu hral v tretej lige a hrozil mu zánik. Spolu s bývalým svetovým rozhodcom Ľubošom Micheľom si dal STANISLAV ŠESTÁK (42) smelý plán. Do piatich rokov vrátiť najstarší slovenský klub do najvyššej súťaže.

Podarilo sa mu to za štyri. Tatran Prešov v aktuálnej sezóne vyhral druhú ligu a v novom ročníku sa predstaví v Niké lige.

V článku sa dočítate Dvakrát zlyhali. Nebál sa, že opäť zbabrú záver?

S kým odohrajú premiérový zápas v Niké lige na novom štadióne?

Dundee United, Zaragoza, Bayern Mníchov? O ktorých kluboch sa ešte hovorilo?

Tréner sa vzdal výplaty, nemali sa kde osprchovať. Aký príbeh napísali?

Takmer celú jesennú časť hrali v Stropkove. Prečo posledný zápas odohrali v Ličartovciach? Ako vnímali kritiku zo strany Tesly?

Budú mať béčko v tretej lige? Budú naďalej spolupracovať so Stropkovom?

Prečo neinformovali o zmene trénera? V čom je Prešov svetový unikát?

Robili to na kolene. Aký mali rozpočet na sezónu v druhej lige?

Aké zásahy do kádra Prešova sa dajú očakávať? Majú v Tatrane vyhliadnuté konkrétne mená?

Pár dní ste víťazmi druhej ligy. Stále cítite eufóriu z postupu do Niké ligy, alebo už opadla?

V správnej rade máme človeka, ktorý to krásne opísal. Tri sekundy mu trvalo, kým sa tešil a potom už smerovali jeho myšlienky k budúcnosti a tomu, koľko nás to všetkých bude stáť úsilia. Aby sme sa etablovali v najvyššej súťaži a boli pre ňu prínos. Áno, potešili sme sa, užili sme si postup, ale teraz naplno pracujeme, aby sme boli pripravení. Postúpili ste na tretí pokus, pred dvomi rokmi ste zlyhali v baráži a minulý rok ste v poslednom kole prišli aj o ňu. Padol vám veľký kameň zo srdca? Pre mňa to bolo, že buď postúpime alebo nebudem mať viac síl pokračovať. Z tohto hľadiska som preto šťastný, že po množstve práce, ktorú sme obetovali nášmu klubu, to konečne vyšlo. Navyše, postúpili sme v roku, kedy sa otvára nová Futbal Tatran Aréna, ktorá postupu pridáva punc výnimočnosti. Verím, že eufória spojená s novým štadión a postupom bude veľká a o zápasy v Niké lige bude obrovský záujem.

Postup ste pečatili triumfom 2:1 v Šamoríne presne v ten víkend, keď sa oficiálne otvárala nová Futbal Tatran Aréna. To ste si lepšie nemohli ani naplánovať. Presne tak. Hoci sme aj po minulé roky chceli postúpiť a hrať najvyššiu súťaž v exile, teraz to vyšlo dokonale. Hráči si pred naplneným štadiónom užili odovzdávanie pohára a majú zážitky na celý život. Chceli sme na novom štadióne odohrať aspoň jeden zápas v druhej lige, ale už to možné nebolo. VIDEO: Postupové oslavy Prešova

Premiérový súťažný zápas tak na ňom odohráte proti Slovanu Bratislava, v prvom kole sa vždy stretávajú víťazi druhej ligy a Niké ligy. Dobrá náplasť, nie? Som presvedčený, že bude vypredané. O zápas je obrovský záujem nielen z Prešova, ale aj z okolitých miest a obcí. Pracujeme na tom, aby sme sa čo najskôr dohodli s Tatran Arénou na nájomnej zmluve a mohli spustiť predpredaj permanentiek. A celkovo stratégiu a smerovanie k fanúšikom. K našim priaznivcom chceme byť čo najviac otvorení a transparentní. Aby nákup lístkov a permanentiek vnímali ako podporu klubu. Chceme im v novej sezóne nastaviť program a celkovo robiť veci profesionálnejšie. Budeme veľmi radi za každú ich odozvu.

S akým počtom majiteľov permanentiek budete spokojný? Ťažko povedať. Uvedomujem si, že sedem rokov sme neboli v najvyššej súťaži, no veríme, že spojenie Niké ligy a nového štadióna môže prekvapiť.

Nový štadión ponesie meno po legende klubu Ladislavovi Pavlovičovi. Boli v hre aj iné alternatívy? Pán Ľuboš Micheľ navrhol pána Pavloviča, s čím sa všetci stotožnili. Je to obrovská osobnosť prešovského futbalu, takže nejaká diskusia ani neprebehla.

Klub ste s pánom Micheľom prebrali na konci ročníka 2020/21, kedy mu hrozil zánik. Vtedajší tréner Jozef Kováč sa musel vzdať odmeny, aby sa vôbec dohrala sezóna v tretej najvyššej súťaži. Dnes po štyroch rokoch ste nováčikom Niké ligy. Ako to znie? Pamätám si, ako mal po sezóne tréner k dispozícii päť hráčov, ktorí sa prezliekali pod stromami. V tom čase sa klub nechcel prihlásiť ani do tretej ligy, preto sme sa rozhodli doň vstúpiť. A spraviť maximum pre jeho záchranu. Teraz sme nováčikom Niké ligy a myslím, že sme napísali krásny príbeh. Okrem áčka sme posunuli mládež, ktorá pred štyrmi rokmi nemala ani lopty a dnes má k dispozícii nové kabíny a dve umelé trávnaté plochy. Možno to znie neskromne, ale za relatívne krátky čas sme Tatran posunuli míľovými krokmi dopredu. A to nekončíme. Rozpracované máme ďalšie projekty, ktoré sa nám darí plniť vďaka podpore mesta a VÚC. Do klubu sme aj vďaka partnerom dostali 1 a pol milióna eur a urobili tak množstvo vecí pre mládež. Keď tak uvažujem, len ťažko by sa za štyri roky dalo v našich podmienkach dosiahnuť viac. Ďakujem preto všetkým ľuďom, ktorí sa na tom podieľali. Výrazným krokom bol vstup generálneho partnera spoločnosti Niké, bez ktorého by sme to nedokázali. Aktuálne aj vďaka nemu pracujeme na tom, aby sme klub ešte viac sprofesionalizovali a prinavrátili punc značke Tatran Prešov.

Takmer celú jesennú časť ste hrali v Stropkove, no posledný domáci zápas ste odohrali v Ličartovciach. Prečo? V klube zo Stropkova sa toto rozhodnutie nestretlo s pochopením. Ako som vravel, posledný domáci zápas sme chceli hrať v Tatran Aréne, no už sa nám to nepodarilo vybaviť. Keďže sa hralo v piatok, kedy majú ľudia pracovné povinnosti, zo strany fanúšikov prišla žiadosť, aby sa zápas konal čo najbližšie od Prešova. Aby si mohli prísť pozrieť pohár pre víťazov druhej ligy. Rozhodli sme sa preto vyhovieť našim priaznivcom a nič iné za tým nie je.

Na čele Tatrana sú Stanislav Šesták a Ľuboš Micheľ. (Autor: archív - SŠ)

Tesla Stropkov vám vyčítala, že ste ju o zmene dejiska neinformovali. Všetci sme vďační, že sme tam mohli byť v dočasnom azyle. Z ich strany to však zrejme nebolo dobre pochopené, nám sa jednalo čisto o záujem fanúšikov. Určite teraz nebudeme hádzať polená do ohňa. Vážime si, že nám Stropkov vytvoril domáce prostredie, za čo mu ďakujeme. Na druhej strane však treba povedať, že sme si všetko platili. Mali sme regulárny nájom a zároveň sme Stropkovu ako farme posúvali našich hráčov. Záver našej spolupráce dopadol ako dopadol, z čoho sme trošku smutní. Pozeráme sa však smerom dopredu.

Zo strany Stropkova zrejme zohralo rolu trocha aj sklamanie, pretože minulý rok nemohol ako naša farma postúpiť, pretože sa to nepodarilo nám. No a teraz sa to zas nepodarí im.

Spolupráca Tatrana Prešov s Teslou Stropkov je teda definitívne na konci? Farmy sú od nového ročníka oficiálne zakázané, takže v tomto smere spolupracovať už nemôžeme. Čo sa však týka hosťovaní, tie budú naďalej možné za dohodnutých podmienok. Ľuboš Micheľ pochádza zo Stropkova, preto sme zostali prekvapení, čo na nás Tesla vytiahla. Opakujem však, my sme to robili kvôli fanúšikom. Každý robí chyby, aj my, komunikácia nebola najlepšia, ale mohli sme si to vysvetliť osobne. V Tatrane to stojí na 4, 5 ľuďoch, ktorí to robia popri svojej práci, preto sa môže stať čokoľvek. Futbalová rodina by si však mala pomáhať. Verím, že napriek týmto udalostiach budú naše vzťahy korektné.

Tesla informovala o vašom konflikte cez sociálne siete a vy ste paradoxne o zmene trénera neuviedli na klubový facebook nič. Prečo? Nebola to z vašej strany chyba? Ako som hovoril, v Tatrane je to postavené na 4, 5 ľuďoch, ktorí to popri svojej práci robia bez nároku na honorár. My nemáme marketingového ani komunikačného riaditeľa a všetko robíme na kolene. Postupom do Niké ligy sa však všetko zmení a konečne začneme pracovať ako profesionálny klub. Priznávam, že to bol chaos, každý z nás vie, že sme to mali urobiť inak. Priamo, razantnejšie. Stalo sa však, čo sa stalo. Aj my sme len ľudia a bude to pre nás poučenie do budúcna. Škoda len verbálnych útokov zo strany fanúšikov. I keď teraz musia priznať, že to bol správny krok, osem výhier po sebe hovorí za všetko.

Boli ste na čele druhej ligy, no Mareka Petruša vystriedal Jaroslav Hynek. Dá sa povedať, že Prešov je v tomto smere svetový unikát, pretože zmenil trénera ako líder súťaže. Zažili ste niečo podobné? Nezažil, to je pravda. Pred dvomi rokmi sme to mali výborne rozbehnuté a pokazili sme si to na jar. V minulej sezóne to bolo takisto skvelé a pokazili sme si to na jar. Poviem to tak, že obava z tohto scenára bola väčšia ako viera, že to konečne zvládneme. A tak sme sa rozhodli konať. Marek Petruš je môj dlhoročný kamarát, pôsobili sme spolu v Slovane Bratislava a potom aj v Poprade. On pochopil, že taký je futbalový život. Zmena našťastie priniesla výsledok, preto nám nikto nemôže vyčítať, že sme urobili niečo zle. I keď nikde nie je napísané, že Marek by to takisto nedotiahol do Niké ligy. Bez jeho bodov a víťazstiev by sme to nedokázali, takže aj jemu patrí veľká vďaka. I on sa pričinil o náš úspech, pretože postavil kvalitný káder a stabilizoval tím. Aj preto bol pozvaný na oslavy postupu a prišiel na ne. Pretože aj on sa zaslúžil o náš návrat medzi elitu.

Spomínali ste, že na Tatrane to v tejto sezóne stálo na 4, 5 ľuďoch, čo sa po vstupe do Niké ligy zmení. Prečo vás nebolo viac? Nie je záujem pracovať v najstaršom slovenskom klube? Všetko je dnes o peniazoch. Všetko by sa dalo robiť profesionálnejšie, no keď máte o vyše dva milióny nižší rozpočet ako napríklad neďaleké Košice, niekde sa to musí prejaviť. My sme radi, že sme mali okolo seba ľudí, ktorí to robili zadarmo alebo za smiešne peniaze. Na mysli mám sociálne siete. Človek sa snaží, obetuje tomu všetko, preto ho zamrzí, keď mu ľudia niečo vykričia... Boli tu požiadavky na živý stream. My však v prvom rade potrebujeme zabezpečiť chod klubu a až potom prídu na rad ďalšie veci. Pred pár dňami som na Sportnete čítal rozhovor s pánom Marekom Ondrejkom zo Zlatých Moraviec, že druhá liga je najdrahšia súťaž na Slovensku. Konečne aj on pochopil, kde sme boli tri roky a museli sme sa s tým vysporiadať. V druhej lige potrebujete financovať mužstvo, ktoré chce postúpiť, no príjmy za televízne práva a ostatné veci sú nulové. Navyše, my sme nehrali v Prešove a pre nás bol aj každý domáci zápas vonkajší, čo sme museli zaplatiť. Pre nás to bola extrémne náročná situácia, preto sme radi, že sme z tohto kolotoča konečne von. Sme v Niké lige a už to bude len lepšie. Sociálne siete, web a ďalšia nadstavba, všetko bude. Nie zajtra, ale robíme maximum, aby to bolo ako v najvyššej súťaži má byť.

Tatran Prešov - víťaz II. ligy. (Autor: Tatran - facebook)

Čo všetko chcete ešte po vstupe do Niké ligy zlepšiť? Realizačný tím. Aby sme sa čo najviac priblížili štandardom, aké na Niké ligu majú byť. Poviem príklad. Pozrime sa na Košice, ktorá majú plnú lavičku trénerov. Trénera, asistenta, ďalšieho asistenta, trénera brankárov, analytika, kondičného trénera 1, kondičného trénera 2 a ďalších odborníkov. My oproti ním vyzeráme ako chudobní príbuzní.

Treba si však uvedomiť, že sme tu len štyri roky. A myslím, že za toto relatívne krátke obdobie zostala po nás dosť hlboká stopa. A to nekončíme, chceme ísť ďalej a posúvať Tatran na ešte vyššie méty. Samozrejme, vždy sa dajú robiť veci lepšie. Ja sa však môžem každému pozrieť do očí, v klube som nechal kus srdca a pokračujem. A na druhej strane, pracovať s rozpočtom 800-tisíc a pracovať s rozpočtom 3,2 milióna je rozdiel. Delí nás 40 kilometrov, no sú to dva rozdielne svety.

Dali ste do toho množstvo energie a ako vy hovoríte, kus srdca. No stálo to za to. Čoskoro sa pozriete do Niké ligy, najvyššej súťaže na Slovensku. Sú ľudia, ktorí sa možno cítia urazení, myslia si, že by to robili lepšie. To sú tie reči pri káve alebo pive. My sme však skutočne urobili maximum, čo bolo v našich možnostiach a silách. Stále je však možné, že na konci nedostaneme ani kyticu. Pretože raz príde okamih, keď príde nový investor a bude chcieť niečo zmeniť. Ten, kto sa však pozrie do detailov, kde sme začínali a kde sme momentálne, uzná, že sa v Prešove urobilo kvantum práce. My sme začínali vo veľmi skromných, amatérskych podmienkach a dnes sme v Niké lige, čo je fakt. Dvakrát bol Prešov blízko postupu, no vždy v samom závere zlyhal. Nebáli ste sa, že sa tento scenár bude opakovať? Aj preto sa menil tréner. Bol to pre nás veľký strašiak, preto sme sa rozhodli konať. Prišiel herný aj výsledkový výpadok, preto sme museli zasiahnuť. Vymeniť hráčov už možné nebolo, preto sa menil tréner, čo je vo futbale bežný jav. Sme radi, že to bol pre tím dobrý impulz a všetko dopadlo, ako malo.

Tréner Jaroslav Hynek bojoval o záchranu so Zbrojovkou Brno, ktorá s ním ukončila spoluprácu. On bol jediný kandidát na post trénera Prešova? Kandidátov bolo viac. Zisťovali sme si, za akých podmienok kto môže nastúpiť a nakoniec sme sa dohodli s pánom Hynekom, čo bola dobrá voľba. Pán Hynek zostáva v klube aj naďalej a bude skladať tím pre Niké ligu. Aké zásahy do kádra sa dajú očakávať, máte už vyhliadnuté konkrétne mená? Súťaž len teraz končí, preto je zatiaľ náročné komunikovať s novými hráčmi. Isté však je, že chceme zachovať zdravé jadro, ktoré vybojovalo postup do ligy a doplniť ho o 6, 7 nových hráčov, ktorí donesú vyššiu kvalitu a majú skúsenosti s najvyššou súťažou.

Členovia súčasného vedenia 1. FC Tatran Prešov - Ľuboš Micheľ (vpravo) a Stanislav Šesták. (Autor: Daniel Dedina)

S akým umiestnením budete ako nováčik spokojný? Keď som prestúpil do Bochumu, tretie kolo sme hrali doma s Hamburgom v piatok. Všetci mali odohrané dva zápasy, jedine my tri. Po troch zápasoch sme mali sedem bodov a v tabuľke sme svietili na prvom mieste Bundesligy, pred Bayernom Mníchom a ďalšími veľkými klubmi. Bol to krásny pohľad a bolo by skvelé, keby som niečo podobné zažil aj s Prešovom. V prvom kole máme hneď Slovan, čo bude náročné. Do každého zápasu však pôjdeme s cieľom vyhrať. Verím, že postavíme kvalitný káder, ktorý nebude mať problém so záchranou. Dôležitá bude partia, aby to nebolo o individualitách, ale hlavne o kolektíve. Naše DNA chceme preniesť aj na hráčov, aby mali hrdosť, že hrajú za Tatran Prešov. Uvedomujeme si, že proti nám stoja kluby s vyššími rozpočtami a kvalitnejšími a skúsenejšími hráčmi, my však do toho dáme srdce. Verím, že prvá šestka sa nám môže podariť, bolo by to skvelé.

Bude mať Prešov aj béčko v tretej lige? Prejavili sme oň záujem a do 12. júna sa musíme definitívne rozhodnúť. Uvidíme, ako na tom budeme s mladými hráčmi, pretože pri béčkach sú prísne obmedzenia, hrať musí sedem domácich hráčov do 23 rokov. Po športovej stránke by to pre nás bolo veľké plus, no po ekonomickej to až tak ružové nie je. Aktuálne si to vyhodnocujeme a čoskoro sa rozhodneme. Úprimne však poviem, že máme problém, aby sme dali dokopy mládež, pretože chalani nám odchádzajú do iných akadémií. Prešov si v minulosti zahral v Európe proti Bayernu Mníchov, Zaragoze či Dundee United. Neuvažovali ste, že by ste jedného z týchto súperov dotiahli na nový štadión v príprave? Bola taká anketa medzi fanúšikmi a hovorilo sa aj o kluboch ako Sparta či Slavia Praha. Vždy je to však o peniazoch. Takéto mužstvá nepôjdu desať hodín autobusom, aby si zahrali proti Prešovu a urobili mu radosť. Vždy je to vec financií, s ktorými musíme pracovať hospodárne. Prvý zápas v Tatrane Aréne však odohráme so Slovanom Bratislava a väčšiu futbalovú slávnosť si nemôžeme priať. Už čoskoro začneme s predajom permanentiek a verím, že o ne bude veľký záujem.

Takže s európskym tímom si zahráte až o rok? Snívať musíte celý život. Ja pochádzam z malej dediny a zahral som si na majstrovstvách sveta či proti klubom ako Bayern Mníchov. A kto by to predtým povedal? Dnes sa do Konferenčnej ligy môže dostať aj siedmy tím Niké ligy, takže prečo by to nemohol byť Tatran Prešov. Aktuálne potrebujeme poskladať konkurencieschopný tím a potom budeme bojovať o každý jeden bod. Je ešte niečo, čo by ste pred štartom Niké ligy odkázali? Je symbolické, že v roku 2025 postúpili do najvyššej súťaže hokejisti i futbalisti. V Prešove tak diváci budú môcť vidieť najlepšie tímy na Slovensku, no ja by som bol šťastný, keby sa chodili pozerať aj na našich chlapcov. Aby boli hrdí, že sú fanúšikmi svojho milovaného klubu. Tabuľka II. ligy