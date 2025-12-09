Neapol priniesol pozitívne správy. Belgický kanonier je blízko k návratu

Romelu Lukaku
Romelu Lukaku (Autor: X / Italian Football TV)
TASR|9. dec 2025 o 19:25
ShareTweet0

V lete počas prípravy utrpel zranenie stehenného svalu.

Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa po dlhej pauze zavinenej zranením zapojil do tréningového procesu SSC Neapol.

Taliansky šampión, ktorého dres oblieka aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, nastúpi v stredu v 6. kole hlavnej fázy Lige majstrov na pôde Benficy Lisabon.

Lukaku utrpel v lete počas prípravy zranenie stehenného svalu a v tejto sezóne ešte neodohral za Neapol ani jediný súťažný zápas, pripomenula agentúra AFP.

„Uvidíme sa čoskoro," povedal Belgičan po utorňajšom tréningu skupine prítomných novinárov. V Serii A patrí Neapolu druhé miesto o skóre za AC Miláno.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Romelu Lukaku
    Romelu Lukaku
    Neapol priniesol pozitívne správy. Belgický kanonier je blízko k návratu
    dnes 19:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Neapol priniesol pozitívne správy. Belgický kanonier je blízko k návratu