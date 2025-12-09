Neapol priniesol pozitívne správy. Belgický kanonier je blízko k návratu

Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa po dlhej pauze zavinenej zranením zapojil do tréningového procesu SSC Neapol.
Taliansky šampión, ktorého dres oblieka aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, nastúpi v stredu v 6. kole hlavnej fázy Lige majstrov na pôde Benficy Lisabon.
Lukaku utrpel v lete počas prípravy zranenie stehenného svalu a v tejto sezóne ešte neodohral za Neapol ani jediný súťažný zápas, pripomenula agentúra AFP.
„Uvidíme sa čoskoro," povedal Belgičan po utorňajšom tréningu skupine prítomných novinárov. V Serii A patrí Neapolu druhé miesto o skóre za AC Miláno.