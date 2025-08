Skuhravý vzal vypadnutie FC Košice na seba. Nebol som schopný pripraviť tím, tvrdí

Košičania si mohli do odvety odniesť oveľa priaznivejší výsledok. Po štvrťhodine prvého duelu viedli na domácom trávniku 2:0, neskôr prehrávali 2:3 a v nadstavenom čase neskórovali z penalty.

„Ide to za mnou. Nebol som schopný pripraviť mužstvo, aby podalo štandardný výkon. Samozrejme, že gratulujem Grodnu k postupu, ale toto je premárnená príležitosť,“ konštatoval Skuhravý pre fckosice.sk.

„V oboch dueloch bolo veľa priestoru na to, aby sme rozhodli vo svoj prospech. Neviem, z akého dôvodu, ale v druhom zápase som videl mužstvo, ktoré sa bojí spraviť chybu. To vás, samozrejme, brzdí.

Košičania už nepridali presný zásah, ktorý by posunul duel do predĺženia.

Jeho tím túžil v odvete po rýchlom góle, no dôsledná defenzíva súpera mu ho nedovolila. Bezgólové skóre zmenil až v nadstavenom čase bieloruský stredopoliar Oleg Jevdokimov, ktorý hlavičkou zakončil výpad do otvorenej obrany Košíc.

Sklamaný môžem byť iba chvíľku. Dúfam, že tieto dva zápasy nám pomôžu do sezóny, ale s takýmto výkonom bez sebavedomia to môže trvať trochu dlhšie,“ konštatoval Skuhravý.

Pre jeho zverencov to bol tretí súťažný zápas v sezóne. Okrem duelov s Grodnom absolvovali aj neúspešný štart do Niké ligy, keď v Podbrezovej prehrali 1:3.

Výrazné zmeny

Výsledky aj herný prejav tímu sú podľa kormidelníka odraz viacerých zmien v kádri, ktoré nastali počas leta.

„Chvíľku trvá presvedčiť hráčov o tom, že je potrebné otáčať hru, mať dobré nastavenie, pohybom si pýtať loptu a nielen reagovať na to, keď tá situácia vznikne. Zvládli sme to v iných tímoch a zvládli sme to aj v minulej sezóne.