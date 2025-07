Premárnená príležitosť, krútil hlavou Skuhravý. Košice ešte na Európu nie sú pripravené

Košický tím mohol poslať do vedenia koncom prvého polčasu Jones, po centri Dimuna však hlavou trafil iba žrď.

Český kouč je známy svojím útočným štýlom založeným na otváraní priestorov a presných prihrávkach do nich, no aktuálne to ešte hráči nedokážu predviesť dokonale.

„Myšlienka v hernej sekvencii je. Ale realizácia tej myšlienky, žiaľ, už nemá parametre,“ vravel Borbély v televíznom štúdiu.

Futbalovosť vs. pragmatickosť

Druhý tím bieloruskej ligy v 91. minúte spravil obrovský krok k postupu do ďalšieho kola, keď sa ujal vedenia po hlavičke Olega Jevdokimova.

Veľmi rýchlo vyrovnal Michal Domik, striedajúci hráč, ktorý vlani na jeseň ešte hral štvrtú ligu za Rožňavu.