Chcel ho Bayern, no zakotvil v Slovane. Po kariére založil projekt, ktorý presahuje hranice futbalu

Roman Jurko (43) patril svojho času k najväčším talentom slovenského futbalu. S futbalom začínal v rodných Košiciach a už v mládežníckych kategóriách dosahoval výrazné úspechy, ktoré ho predurčili na profesionálnu kariéru.
Svoje pôsobenie v žiackych a dorasteneckých kategóriách si dodnes pamätá veľmi presne:
„V Košiciach som získal štyri tituly majstra Slovenska – v kategóriách mladší a starší žiaci, ako aj mladší a starší dorast. Ako šestnásťročný som už nastupoval v tretej lige a o rok neskôr som si zahral aj Pohár UEFA za 1. FC Košice.“
O talentovaného útočníka prejavili záujem aj veľké európske kluby. Najvážnejším záujemcom bol Bayern Mníchov, k prestupu však napokon nedošlo pre vysoké finančné požiadavky košického klubu. Nasledoval presun do Slovana Bratislava.
„V roku 2001 som prestúpil do Slovana Bratislava. V sezóne 2002/2003 sme obsadili tretie miesto v lige a vo finále Slovenského pohára sme prehrali s Púchovom.
Neskôr som odišiel na hosťovanie. V B-mužstve Slovana som strelil 38 gólov a v Báči som sa stal tretím najlepším strelcom celonárodnej druhej ligy,“ spomína Jurko na svoje pôsobenie v hlavnom meste.
V roku 2005 sa vydal do zahraničia. Počas svojej profesionálnej kariéry obliekal dresy klubov Hapoel Raanana (Izrael), UD Alzira (Španielsko) a Omonia Aradippou (Cyprus).
Po návrate na Slovensko pôsobil vo FK Bodva Moldava, Partizáne Bardejov, Lokomotíve Košice, opäť v Moldave a znovu v Lokomotíve Košice.
Profesionálnu kariéru ukončil v roku 2015, no futbalu zostal verný aj na amatérskej úrovni vo FK Slovan Veľký Folkmar, MFK Spartak Medzev a MFK Ťahanovce.
Najväčší úspech je bronz z ME
Výraznú stopu zanechal aj v mládežníckych reprezentáciách Slovenska. Na konte má viac než 150 štartov v kategóriách od U15 po U21. Medzi svoje najväčšie úspechy radí účasti na majstrovstvách Európy.
„Na ME v Izraeli v roku 2000 sme obsadili piate miesto. Najväčším úspechom mojej kariéry je však bronzová medaila z ME U19 v Nórsku. V zápase o tretie miesto proti Írsku som strelil víťazný gól,“ dodáva.
Už počas pôsobenia na Cypre začal s trénerskou činnosťou, keď viedol prípravky v Omonii Aradippou.
Po návrate na Slovensko pracoval ako asistent trénera vo Veľkom Folkmári, hlavný tréner v Čani a v Ťahanovciach. Aktuálne pôsobí aj pri kategórii U17 v Košickej Novej Vsi a spolupracuje s klubmi aj v oblasti prestupov hráčov. Je držiteľom trénerskej licencie UEFA B.
Úspechom by bol postup na výročie klubu
O svojich súčasných cieľoch hovorí otvorene: „V Ťahanovciach sa spolu s Tomášom Koľvekom snažíme vybudovať konkurencieschopné mužstvo v 5. lige. Po zranení kapitána Tibora Palka to nie je jednoduché, no prioritou je stabilizovať káder a pohybovať sa v pokojných vodách tabuľky.
V Košickej Novej Vsi som dostal príležitosť pracovať po boku trénerskej legendy Gejzu Farkaša, čo vnímam ako veľkú školu práce s mládežou.“
Po získaní licencií kondičného, fitness a osobného trénera má na starosti kondičnú prípravu všetkých vekových kategórií v Košickej Novej Vsi – od najmenších až po dorast U19.
„Úspechom by bolo dostať kategóriu U19 do druhej dorasteneckej ligy práve v roku 90. výročia založenia klubu FK Košická Nová Ves,“ dopĺňa.
Projekt presahuje hranice futbalu
Roman Jurko je však osobnosťou aj mimo futbalového ihriska. Vyštudoval vysokú školu, hrá na husle, pôsobil v sláčikovom komornom orchestri v Košiciach a bol členom folklórneho súboru Železiarik. Je držiteľom dvoch štátnych vyznamenaní, aktívne ovláda anglický jazyk a dorozumie sa aj po španielsky a nemecky.
Od obdobia pandémie COVID-19 prevádzkuje vlastnú miniakadémiu, v ktorej sa venuje tréningu detí aj príprave dospelých na podujatia typu Spartan Race či maratóny.
Zameriava sa na rozvoj fyzických schopností využiteľných nielen vo futbale, ale aj v iných športoch, ako vodné pólo, tenis či hokej.
Popri trénerskej práci sa aktívne venuje aj systematickému rozvoju mládežníckeho futbalu v rámci Košickej juniorskej ligy.
„Spolupracujem s Jánom Bodnárom mladším a Martinom Bajom. Budujeme systém založený na individuálnom hráčskom profile – sledujeme výkon, prístup, charakter aj dlhodobý rozvoj hráča. Veľký dôraz kladieme na prevenciu drog, rizikového správania a zmysluplné trávenie voľného času,“ vysvetľuje.
Projekt však presahuje hranice futbalu: „Našim cieľom je všestranný rozvoj mladého človeka. Prepojili sme tri súťaže do jedného celku, ktorý vyvrcholí spoločným finále.
Okrem futbalu zahŕňa aj ďalšie športy a pohybové aktivity, ktoré rozvíjajú spoluprácu, pohybové zručnosti a zdravú súťaživosť.“
Futbal ako silný výchovný nástroj
Pre Romana Jurka futbal nikdy nebol len o góloch a výsledkoch. Vníma ho ako silný výchovný nástroj, ktorý dokáže formovať charakter a hodnoty mladých ľudí.
„Je pre mňa dôležité, aby šport mladým ukazoval smer, dával im pocit spolupatričnosti a zmysel. Aby chápali, že ich úsilie má význam nielen na ihrisku, ale aj v živote,“ uzatvára bývalý reprezentant.