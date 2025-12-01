Skalica oznámila meno nového trénera. V klube už pôsobil, nemá ani 40 rokov

Klub futbalovej Niké ligy MFK Skalica oznámil meno nového trénera. Stal sa ním 39-ročný Roman Hudec, ktorý už v minulosti v klube pôsobil.
Skalica v nedeľu oznámila ukončenie spolupráce s českým hlavným trénerom Davidom Oulehlom. Stalo sa tak po prehre s nováčikom z Prešova 2:3.
Skalici patrí predposledné miesto v tabuľke Niké ligy a aktuálne ťahá sériu ôsmich kôl bez víťazstva.
VIDEO: Roman Hudec a jeho prvé reakcie po príchode do Skalice
„Áno, Skalica sa nenachádza v ľahkej situácii, ale keďže dôkladne poznám vedenie klubu, ako aj väčšinu kádra, prichádzam do známeho prostredia, v ktorom som pôsobil dva roky, aj keď na trochu inej pozícii.
Viem, že nás nečaká ľahká úloha, ale ligu, ako aj výsledky Skalice som sledoval a prišiel som do klubu, aby sme urobili maximum pre úspech,“ vysvetlil nový tréner, ktorého cieľom je záchrana v lige.
Kouč už v minulosti v Skalici pôsobil ako asistent trénera Juraja Jarábka, neskôr Pavla Majerníka. Po dvojročnom pôsobení na Záhorí následne pomáhal Košiciam k záchrane v lige a potom prevzal druholigový ViOn Zlaté Moravce, ktorý viedol sezónu a štrnásť kôl. V októbri tohto roka s klubom ukončili spoluprácu.
„Náš cieľ je jasný, chceme sa zachrániť v lige a tomu prispôsobíme všetko. V klube sme spoločne už niečo zažili a dosiahli, počas môjho predošlého pôsobenia sme sa dvakrát zachránili v lige a pevne verím, že sa nám to podarí aj do tretice," dodal nový tréner pre oficiálnu stránku klubu.
Do konca jesennej časti zostávajú dve kolá. V sobotu 6. decembra doma Skalica privíta Komárno, následne 13. decembra vycestuje na pôdu Spartaka Trnava.