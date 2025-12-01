Skalica oznámila meno nového trénera. V klube už pôsobil, nemá ani 40 rokov

Nový tréner MFK Skalica Roman Hudec.
Sportnet|1. dec 2025 o 17:39
Jeho cieľom bude zachrániť klub v Niké lige.

Klub futbalovej Niké ligy MFK Skalica oznámil meno nového trénera. Stal sa ním 39-ročný Roman Hudec, ktorý už v minulosti v klube pôsobil.

Skalica v nedeľu oznámila ukončenie spolupráce s českým hlavným trénerom Davidom Oulehlom. Stalo sa tak po prehre s nováčikom z Prešova 2:3.

Skalici patrí predposledné miesto v tabuľke Niké ligy a aktuálne ťahá sériu ôsmich kôl bez víťazstva. 

VIDEO: Roman Hudec a jeho prvé reakcie po príchode do Skalice

„Áno, Skalica sa nenachádza v ľahkej situácii, ale keďže dôkladne poznám vedenie klubu, ako aj väčšinu kádra, prichádzam do známeho prostredia, v ktorom som pôsobil dva roky, aj keď na trochu inej pozícii.

Viem, že nás nečaká ľahká úloha, ale ligu, ako aj výsledky Skalice som sledoval a prišiel som do klubu, aby sme urobili maximum pre úspech,“ vysvetlil nový tréner, ktorého cieľom je záchrana v lige.

Kouč už v minulosti v Skalici pôsobil ako asistent trénera Juraja Jarábka, neskôr Pavla Majerníka. Po dvojročnom pôsobení na Záhorí následne pomáhal Košiciam k záchrane v lige a potom prevzal druholigový ViOn Zlaté Moravce, ktorý viedol sezónu a štrnásť kôl. V októbri tohto roka s klubom ukončili spoluprácu.

„Náš cieľ je jasný, chceme sa zachrániť v lige a tomu prispôsobíme všetko. V klube sme spoločne už niečo zažili a dosiahli, počas môjho predošlého pôsobenia sme sa dvakrát zachránili v lige a pevne verím, že sa nám to podarí aj do tretice," dodal nový tréner pre oficiálnu stránku klubu.

Do konca jesennej časti zostávajú dve kolá. V sobotu 6. decembra doma Skalica privíta Komárno, následne 13. decembra vycestuje na pôdu Spartaka Trnava.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
11
3
1
34:20
36
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
39:20
34
P
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
6
4
6
27:26
22
P
V
P
R
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
23:24
21
V
P
V
P
V
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

