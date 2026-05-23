V Košiciach pokračujú traja zahraniční hráči, klub uplatnil opcie

vľavo Damián Bariš a vpravo Adam Morong (Skalica) a uprostred Edin Julardžija (Košice) bojujú o loptu (Autor: TASR)
TASR|23. máj 2026 o 12:13
Všetci traja budú pôsobiť na východe aj v budúcej sezóne.

Trojica futbalových legionárov Kevin Dabrowski, Edin Julardžija a Leonardo Lukačevič si bude obliekať dres FC Košice aj v budúcej sezóne.

Účastník Niké ligy to v sobotu potvrdil na klubových sociálnych sieťach.

Poľský brankár Dabrowski prišiel do Košíc v novembri a odvtedy odchytal 13 duelov, v ktorých si štyrikrát udržal čisté konto.

Ofenzívny stredopoliar Julardžija z Chorvátska a rakúsky ľavý obranca Lukačevič posilnili klub v januári tohto roka a pripísali si 12, resp. 16 štartov vo všetkých súťažiach.

Všetkým trom hráčom boli uplatnené opcie na predĺženie zmlúv.

Slovensko

