Pre Lewandowského je už Bayern minulosť, tvrdí jeho agent

Lewandowski chce opustiť tím úradujúceho nemeckého majstra predčasne, keďže kontrakt má platný do leta 2023. Španielska Barcelona údajne ponúkla jeho súčasnému klubu za prestup 32 miliónov eur.

Izraelčan Pini Zahavi navyše nemeckému klubu verejne odkázal, aby napriek platnej zmluve nechal svojho hráča odísť. "Robert to má vyriešené - toto leto chce odísť z Bayernu," uviedol Zahavi.

"Jasné, mohli by si ho ešte nechať, majú s ním zmluvu. Ja by som im to však neodporúčal. Pre Roberta Lewandowského je už Bayern minulosť," dodal 78-ročný Izraelčan pre agentúru AFP.

Na jeho adresu sa ostro vyjadril športový riaditeľ klubu Hasan Salihamidžič, ktorý v nedeľu uviedol, že Poliakovi celý rok motá hlavu.

Tridsaťtriročný Poliak získal s tímom ligový titul v každej sezóne od svojho príchodu v roku 2014 a v ročníku 2019/20 sa tešil aj z triumfu v Lige majstrov.

Na konte má dokopy desať bundesligových titulov – dva získal ešte v drese Borussie Dortmund. Päťkrát za sebou bol najlepším strelcom súťaže.