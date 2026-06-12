    Mbappé môže prepísať dejiny šampionátov. Priority má iné: Vrátiť sa do Francúzska s trofejou

    Kylian Mbappé v akcii počas prípravného futbalového zápasu.
    Kylian Mbappé v akcii počas prípravného futbalového zápasu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. jún 2026 o 17:23
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    Útočník Realu Madrid dosiaľ strelil na svetových šampionátoch 12 gólov.

    Francúzsky futbalista Kylian Mbappé môže na MS 2026 prekonať historický strelecký rekord Miroslava Kloseho, no za dôležitejší považuje zisk titulu majstra sveta.

    Útočník Realu Madrid dosiaľ strelil na svetových šampionátoch 12 gólov, na nemeckého rekordéra mu chýbajú štyri presné zásahy.

    „Samozrejme, chcem ďalej písať históriu. No najviac si želám vrátiť sa do Francúzska s trofejou,“ citovala Mbappeho agentúra DPA.

    „Ak by strelecký rekord znamenal, že zvíťazíme, rád by som bol prvý, kto bude oslavovať na Champs-Élysées,“ dodal hviezdny útočník, ktorý získal s Francúzskom titul na MS 2018 v Rusku.

    Program Francúzska na MS vo futbale 2026

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

    O štyri roky neskôr v Katare bol vo finále, v ktorom zaznamenal hetrik proti Argentíne. Francúzi napokon prehrali po jedenástkovom rozstrele (3:3 pp, 2:4 na strely z 11 m).

    Francúzi začnú na MS 2026 v utorok o 21.00 SELČ proti Senegalu, ich ďalšími súpermi v základnej skupine budú Irak a Nórsko.

    Dvadsaťsedemročný kapitán „Les Bleus“ uviedol, že ďalší titul by bol aj najlepšou rozlúčkou pre trénera Didiera Deschampsa, ktorý po turnaji skončí vo funkcii.

    „Najlepší spôsob, ako mu vzdať poctu, je vyhrať majstrovstvá sveta, pretože miluje víťazstvá,“ dodal Mbappe o trénerovi, ktorý získal titul majstra sveta aj ako hráč v roku 1998.

    Tabuľka skupiny I na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    IrakIrakIRQ
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    SenegalSenegalSEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na archívnej snímke z 31. marca 2026 futbalisti Ekvádoru.
    Na archívnej snímke z 31. marca 2026 futbalisti Ekvádoru.
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