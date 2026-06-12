    Prezident krajiny uvoľnil daňové pravidlá na alkohol. Počas MS bude lacnejšie pivo

    Na archívnej snímke z 31. marca 2026 futbalisti Ekvádoru.
    Na archívnej snímke z 31. marca 2026 futbalisti Ekvádoru. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. jún 2026 o 18:59
    ShareTweet0

    Ekvádor sa na svetovom šampionáte stretne v E-skupine.

    Futbaloví fanúšikovia v Ekvádore sa počas prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla) môžu tešiť na lacnejšie pivo.

    Prezident juhoamerickej krajiny Daniel Noboa totiž oznámil oslobodenie od dane z alkoholu do konca svetového šampionátu.

    Tento krok by mal znamenať až 20-percentný pokles cien piva. Podľa ekvádorskej asociácie reštaurácií Corec by mal predaj alkoholu stúpnuť o pätinu a počas zápasov reprezentácie dokonca až o 50 percent.

    Program Ekvádora na MS vo futbale 2026

    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Ekvádor sa na MS stretne v E-skupine s Pobrežím Slonoviny, Curacaom a Nemeckom, informovala agentúra DPA.

    Tabuľka skupiny E na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na archívnej snímke z 31. marca 2026 futbalisti Ekvádoru.
    Na archívnej snímke z 31. marca 2026 futbalisti Ekvádoru.
    Prezident krajiny uvoľnil daňové pravidlá na alkohol. Počas MS bude lacnejšie pivo
    dnes 18:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Prezident krajiny uvoľnil daňové pravidlá na alkohol. Počas MS bude lacnejšie pivo