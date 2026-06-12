Prezident krajiny uvoľnil daňové pravidlá na alkohol. Počas MS bude lacnejšie pivo

Futbaloví fanúšikovia v Ekvádore sa počas prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla) môžu tešiť na lacnejšie pivo.
Prezident juhoamerickej krajiny Daniel Noboa totiž oznámil oslobodenie od dane z alkoholu do konca svetového šampionátu.
Tento krok by mal znamenať až 20-percentný pokles cien piva. Podľa ekvádorskej asociácie reštaurácií Corec by mal predaj alkoholu stúpnuť o pätinu a počas zápasov reprezentácie dokonca až o 50 percent.
Program Ekvádora na MS vo futbale 2026
Ekvádor sa na MS stretne v E-skupine s Pobrežím Slonoviny, Curacaom a Nemeckom, informovala agentúra DPA.
Tabuľka skupiny E na MS vo futbale 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body