Prekonal zriedkavú formu rakoviny a je v tíme Kanady na MS. Lopta bola jeho terapiou

Kanadský futbalista Jayden Nelson mal veľký sen - venovať sa profesionálne športu, ktorý miluje. No strasti, ktoré musel zažiť, ho mnohému naučili.
Nakoniec však prekonal rakovinu a v súčasnosti je v nominácii "javorových listov" na majstrovstvá sveta, ktoré krajina spoluorganizuje s USA a Mexikom.
Keď mal iba 18 mesiacov, tak mu diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny semenníkov. Choroba sa mu neskôr dostala aj do pľúc. Lekári oznámili rodičom, že akýkoľvek aktívny životný štýl vrátane športu u ich potomka nebude možný.
Hoci Nelson pôvodne nefiguroval v plánoch trénera Jesseho Marscha a bol len náhradníkom za zraneného Marcela Floresa, to Nelsonovi nemusí vôbec prekážať - napokon je súčasťou svetového šampionátu.
Program Kanady na MS vo futbale 2026
"Je to splnený sen, najmä s majstrovstvami sveta doma a prekonaním rakoviny. Je to veľká vec. Je to jednoducho inšpirácia pre mnohých ľudí, ktorí chcú v živote dosiahnuť veľké veci.
Dúfam, že budem môcť byť tým človekom, ku ktorému budú môcť vzhliadať," povedal pre web torontosun.com.
Keď bol ako malý v nemocnici v Toronte, futbal sa možno nevedomky stal súčasťou jeho terapie.
Jeho matka a zdravotná sestra na onkologickom oddelení našli v krabici s hračkami malú futbalovú loptu. Hral sa s ňou po chodbách, kým ho kamaráti nevarovali, že sa blíži personál.
"Pre mňa je to viac než len byť súčasťou národného tímu na MS. Je to skôr skvelá správa pre deti, ktoré túžia po niečom veľkom vo svojom živote," prezradil Nelson.
Nebude patriť k lídrom Kanady a možno si ani nepripíše štart, no ak by predsa vstúpil na ihrisko, pre 23-ročného hráča to bude nezabudnuteľný zážitok do konca života.
Najmä preto, keďže v okolí Toronta vyrastal a práve tam v piatok sa uskutoční úvodný duel tejto krajiny proti výberu Bosny a Hercegovine.
"Mojou mentalitou pri vstupe na ihrisko nebude snažiť sa chrániť to, čo som už dokázal, ale snažiť sa vytvoriť si novú reputáciu zakaždým, keď vstúpim na trávnik.
Bola to jednoducho úľava dostať telefonát od kouča. Čakal som na to dlho... a bolo to veľmi emočné," uzavrel Nelson.