VIDEO: Paródia v Rijeke. Domácim nepomohli vidly ani fény, Sparta odohrala iba polčas

RIJEKA. Zápas Konferenčnej ligy medzi Rijekou a Spartou Praha nedohrali. Dôvodom bola prietrž mračien, búrka a premočené ihrisko.
Český denník Sport napísal, že sa v Rijeke konala mokrá komédia, azda aj paródia. Hráči sa v mlákach trápili polčas.
Po prestávke anglický rozhodca Robert Jones zápas za stavu 0:0 ukončil a pokračovať bude v piatok popoludní.
Rijeku celý týždeň sužovali vrtochy počasia. Výdatne pršalo, napriek sa vo štvrtok zdalo, že ihrisko náporom vody odolá.
Lenže hodinu a pol pred začiatkom zápasu začalo znovu pršať a fúkal silný vietor. Bolo jasné, že v takýchto podmienkach to budú mať futbalisti veľmi náročné.
VIDEO: Situácia v Rijeke
Na ihrisku dochádzalo ku kurióznym momentom. Sparťan Birmančevič sa dostal do šance, prekonal brankára, ale lopta uviazla vo vode pred bránkovou čiarou.
Na druhej strane brankár Peter Vindahl neodhadol sklz lopty a tá prešla do bránky, ale gól neplatil pre ofsajd. Prvý polčas prerušil rozhodca už po dvanástich minútach.
Počas dlhého čakania sa domáci organizátori snažili aspoň čiastočne zlepšiť stav ihriska, na odstránenie vody využili fény aj vidly a o deviatej večer sa hráči opäť vrátili zo šatní na hraciu plochu.
Pokračovalo sa ďalej, ale bolo to obojstranné trápenie. Zo štadióna medzitým ušli premočení sparťanskí fanúšikovia.
Po odohratí prvého polčasu arbiter opäť skontroloval stav ihriska a rozhodol, že vo štvrtok sa už hrať nebude.