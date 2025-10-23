ONLINE: HNK Rijeka - AC Sparta Praha dnes, Konferenčná liga LIVE (2. kolo)

HNK Rijeka - AC Sparta Praha: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.
HNK Rijeka - AC Sparta Praha: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.
Sportnet|23. okt 2025 o 15:45
Sledujte ONLINE prenos z 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy: HNK Rijeka - AC Sparta Praha.

RIJEKA. Futbalisti tímov HNK Rijeka a AC Sparta Praha dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.

Začiatok zápasu je naplánovaný na 18.45 h na štadióne Stadion HNK Rijeka.

Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HNK Rijeka - AC Sparta Praha (Konferenčná liga LIVE, 2. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)

Európska konferenčná liga  2025/2026
23.10.2025 o 18:45
2. kolo
Rijeka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sparta Praha
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní zápasu Konferenčnej ligy medzi HNK Rijeka a AC Sparta Praha.

HNK Rijeka

Domáci futbalisti začali hlavnú časť Konferenčnej ligy zápasom na pôde arménskeho mužstva Noah. Po vyrovnanom priebehu hráči Rijeky napokon padli po tesnej prehre 0:1. Jediný gól celého zápasu strelil Nardin Mulahusejnovič. Rijeka odohrala cez víkend ligový zápas na pôde Slaven Belupo Koprivnica a dokázala vydolovať bod po remíze 1:1.

AC Sparta Praha

Zverenci Briana Priskeho otvorili hlavnú časť Konferenčnej ligy na domácom ihrisku proti írskemu protivníkovi Shamrock Rovers. Po jednoznačnom priebehu vyhrala Sparta jasne 4:1. Cez víkend odohralo mužstvo z hlavého mesta Česka zápas na Slovácku a po nevydarenom výkone sa zrodila remíza 0:0. Sparte patrí v domácej súťaží 1. pozícia. Pred druhou Sláviou má Sparta jednobodový náskok.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    dnes 15:45
