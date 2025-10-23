ONLINE: HNK Rijeka - AC Sparta Praha dnes, Konferenčná liga LIVE (2. kolo)

RIJEKA. Futbalisti tímov HNK Rijeka a AC Sparta Praha dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
Začiatok zápasu je naplánovaný na 18.45 h na štadióne Stadion HNK Rijeka.
Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HNK Rijeka - AC Sparta Praha (Konferenčná liga LIVE, 2. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2025/2026
23.10.2025 o 18:45
2. kolo
Rijeka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sparta Praha
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní zápasu Konferenčnej ligy medzi HNK Rijeka a AC Sparta Praha.
HNK Rijeka
Domáci futbalisti začali hlavnú časť Konferenčnej ligy zápasom na pôde arménskeho mužstva Noah. Po vyrovnanom priebehu hráči Rijeky napokon padli po tesnej prehre 0:1. Jediný gól celého zápasu strelil Nardin Mulahusejnovič. Rijeka odohrala cez víkend ligový zápas na pôde Slaven Belupo Koprivnica a dokázala vydolovať bod po remíze 1:1.
AC Sparta Praha
Zverenci Briana Priskeho otvorili hlavnú časť Konferenčnej ligy na domácom ihrisku proti írskemu protivníkovi Shamrock Rovers. Po jednoznačnom priebehu vyhrala Sparta jasne 4:1. Cez víkend odohralo mužstvo z hlavého mesta Česka zápas na Slovácku a po nevydarenom výkone sa zrodila remíza 0:0. Sparte patrí v domácej súťaží 1. pozícia. Pred druhou Sláviou má Sparta jednobodový náskok.
HNK Rijeka
Domáci futbalisti začali hlavnú časť Konferenčnej ligy zápasom na pôde arménskeho mužstva Noah. Po vyrovnanom priebehu hráči Rijeky napokon padli po tesnej prehre 0:1. Jediný gól celého zápasu strelil Nardin Mulahusejnovič. Rijeka odohrala cez víkend ligový zápas na pôde Slaven Belupo Koprivnica a dokázala vydolovať bod po remíze 1:1.
AC Sparta Praha
Zverenci Briana Priskeho otvorili hlavnú časť Konferenčnej ligy na domácom ihrisku proti írskemu protivníkovi Shamrock Rovers. Po jednoznačnom priebehu vyhrala Sparta jasne 4:1. Cez víkend odohralo mužstvo z hlavého mesta Česka zápas na Slovácku a po nevydarenom výkone sa zrodila remíza 0:0. Sparte patrí v domácej súťaží 1. pozícia. Pred druhou Sláviou má Sparta jednobodový náskok.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.