Slovenský Real hral prvý súťažný zápas. Sledovalo ho viac ľudí, ako majú obe dediny dokopy

    Miloš Šagát|5. sep 2025 o 08:00
    Zrodila sa remíza 3:3.

    MIEZGOVCE. Posledný víkend v auguste patrí v obci Miezgovce dvom významným udalostiam.

    Prvou boli piatkové oslavy SNP a druhou Hodové oslavy.

    Nedeľné hodové odpoludnie každoročne patrí športu. Tentokrát ho vyplnilo prvé kolo IX. ligy ObFZ Prievidza majstrovským futbalovým derby zápasom domácich mužov a hráčov novozaloženého klubu Real Uhrovské Podhradie.

    Dve najmenšie obce proti sebe

    Pred úvodným výkopom starosta obce a člen Výkonného výboru ObFZ Prievidza Juraj Trgyňa privítal všetkých divákov, ako aj zástupcov futbalového klubu Real Uhrovské Podhradie.

    V zápase azda aj najmenších futbalových obcí na Slovensku sa bolo na čo pozerať. Na oboch stranách sa totiž predstavilo množstvo hráčov, ktorí ešte v nedávnej minulosti pôsobili v regionálnych súťažiach.

    Zaplnený štadión, vyše 300 divákov, za slnečného počasia sledoval zaujímavý zápas s množstvom šancí na oboch stranách.

    Úvod vyšiel lepšie hosťom, ktorí sa ujali vedenia už v 3. minúte Glasom. Za domácich vyrovnal prudkou strelou k tyčke Herián.

    V 22. minúte išli domáci do vedenia 2:1 zásluhou Cibiriho, ktorý prízemnou strelou spoza pokutového územia, prestrelil všetko čo mu stálo v ceste.

    V 35. minúte zápasu vyrovnal peknou strelou pod brvno Súkeník a následne sa presadil individuálne Glas a svojim druhým gólom poslal hostí do polčasového vedenia - 2:3.

    Zrodila sa remíza

    V druhej polovici zápasu si domáci vynútili územnú prevahu a vypracovali si množstvo šancí. Strela domáceho Vavra si pýtala gólovú bodku, ale brankár hostí Svidroň predviedol opäť svoje umenie a loptu smerujúcu do pravého horného rohu vyrazil na roh.

    Najbližšie k vyrovnaniu bola v 75. minúte bánovská posila Morávek, ale zblízka len nastrelil brankára hostí.

    V 90. minúte zápasu mohol o víťazstve hostí rozhodnúť skúsený Stuparič, ale jeho samostatný nájazd vychytal domáci brankár Svec.

    Z vyrovnávajúceho gólu sa domáci tešili až v nadstavenom čase, keď hlavou zblízka vyrovnal M. Mačas. Ťažko povedať, kto v tomto zápasy body získal resp. stratil. Každopádne vyhral futbal, ktorý divákov príjemne pobavil.

    Tabuľka IX. ligy ObFZ Prievidza

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    TJ OFK DežericeTJ OFK DežericeTJ OFK Dežerice
    1
    1
    0
    0
    6:0
    3
    V
    2
    TJ Sokol ZlatníkyTJ Sokol ZlatníkyTJ Sokol Zlatníky
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    3
    Real C.F. Uhrovské PodhradieReal C.F. Uhrovské PodhradieReal C.F. Uhrovské Podhradie
    1
    0
    1
    0
    3:3
    1
    R
    4
    TJ Partizán MiezgovceTJ Partizán MiezgovceTJ Partizán Miezgovce
    1
    0
    1
    0
    3:3
    1
    R
    5
    TJ Sokol ŠišovTJ Sokol ŠišovTJ Sokol Šišov
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    6
    TJ Iskra RadobicaTJ Iskra RadobicaTJ Iskra Radobica
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    7
    TJ Malá HradnáTJ Malá HradnáTJ Malá Hradná
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    FK 956 52 PodlužanyFK 956 52 PodlužanyFK 956 52 Podlužany
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    TJ Družstevník NadliceTJ Družstevník NadliceTJ Družstevník Nadlice
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    10
    FK PrusyFK PrusyFK Prusy
    1
    0
    0
    1
    0:6
    0
    P
    11
    TJ Slovan NávojovceTJ Slovan NávojovceTJ Slovan Návojovce
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

