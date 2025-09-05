Slovenský Real hral prvý súťažný zápas. Sledovalo ho viac ľudí, ako majú obe dediny dokopy

MIEZGOVCE. Posledný víkend v auguste patrí v obci Miezgovce dvom významným udalostiam.
Prvou boli piatkové oslavy SNP a druhou Hodové oslavy.
Nedeľné hodové odpoludnie každoročne patrí športu. Tentokrát ho vyplnilo prvé kolo IX. ligy ObFZ Prievidza majstrovským futbalovým derby zápasom domácich mužov a hráčov novozaloženého klubu Real Uhrovské Podhradie.
Dve najmenšie obce proti sebe
Pred úvodným výkopom starosta obce a člen Výkonného výboru ObFZ Prievidza Juraj Trgyňa privítal všetkých divákov, ako aj zástupcov futbalového klubu Real Uhrovské Podhradie.
V zápase azda aj najmenších futbalových obcí na Slovensku sa bolo na čo pozerať. Na oboch stranách sa totiž predstavilo množstvo hráčov, ktorí ešte v nedávnej minulosti pôsobili v regionálnych súťažiach.
Zaplnený štadión, vyše 300 divákov, za slnečného počasia sledoval zaujímavý zápas s množstvom šancí na oboch stranách.
Úvod vyšiel lepšie hosťom, ktorí sa ujali vedenia už v 3. minúte Glasom. Za domácich vyrovnal prudkou strelou k tyčke Herián.
V 22. minúte išli domáci do vedenia 2:1 zásluhou Cibiriho, ktorý prízemnou strelou spoza pokutového územia, prestrelil všetko čo mu stálo v ceste.
V 35. minúte zápasu vyrovnal peknou strelou pod brvno Súkeník a následne sa presadil individuálne Glas a svojim druhým gólom poslal hostí do polčasového vedenia - 2:3.
Zrodila sa remíza
V druhej polovici zápasu si domáci vynútili územnú prevahu a vypracovali si množstvo šancí. Strela domáceho Vavra si pýtala gólovú bodku, ale brankár hostí Svidroň predviedol opäť svoje umenie a loptu smerujúcu do pravého horného rohu vyrazil na roh.
Najbližšie k vyrovnaniu bola v 75. minúte bánovská posila Morávek, ale zblízka len nastrelil brankára hostí.
V 90. minúte zápasu mohol o víťazstve hostí rozhodnúť skúsený Stuparič, ale jeho samostatný nájazd vychytal domáci brankár Svec.
Z vyrovnávajúceho gólu sa domáci tešili až v nadstavenom čase, keď hlavou zblízka vyrovnal M. Mačas. Ťažko povedať, kto v tomto zápasy body získal resp. stratil. Každopádne vyhral futbal, ktorý divákov príjemne pobavil.