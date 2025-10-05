VIDEO: Real Madrid je nový líder. Víťazstvo sprevádzali kontroverzie: Nie je to ani faul, vraví rozhodca

MADRID. Futbalisti Realu Madrid zvládli sobotňajší šláger 8. kola La Ligy, keď zdolali Villarreal 3:1, a vrátili sa na čelo tabuľky pred Barcelonu, ktorá má zápas k dobru.
Po stretnutí sa však najmä hovorilo o výkone rozhodcu Guillerma Cuadru, ktorý odpískal v prospech bieleho baletu podľa niektorých spornú penaltu za stavu 1:0 pre domácich a neskôr vylúčil Santiaga Mourina z Villarrealu za údajný úder do hlavy Viniciusa. Podľa televíznych záberov k nemu nedošlo.
"Vo všeobecnosti je ťažké vyhrať na Bernabéu, ale s týmito rozhodnutiami je to ešte oveľa komplikovanejšie," priznal hráč hostí Santi Comesaña pre DAZN.
"Penalta bola pre nás veľkou ranou. Na to, aby sa pískal pokutový kop, treba zvyčajne viac kontaktu. Stačí vidieť, ako Vinicius vyskočí oboma nohami a dohrá celú situáciu," dodal.
VIDEO: Penalta pre Real Madrid
Ešte spornejší moment prišiel v 77. minúte zápasu, keď arbiter vylúčil Mourina. Vinicius si chytil tvár a Cuadra si pravdepodobne myslel, že Brazílčana hráč hostí zasiahol do tváre. Ako ukázali opakované zábery, prišlo akurát tak k dotyku Viniciusovej hrude.
"Nie je to ani faul," čertil sa v štúdiu Cadena SER bývalý medzinárodný rozhodca Itturalde González.
Alfredo Relaño, španielsky novinár, ktorý volí v ankete Zlatá lopta, povedal, že rozhodca mal veľmi zlý zápas.
Ešte výraznejší v tomto smere bol komentátor zápasov Realu Madrid na Cadena COPE Manolo Lama: "Ak je toto žltá karta, mali by sme odísť."
VAR nemohol zasiahnuť, nakoľko išlo o druhú žltú kartu, nie priamo červenú. Villarreal prišiel o trojzápasovú víťaznú šnúru, no ostáva nateraz tretí.
VIDEO: Vylúčenie Mourina
Tréner žltej ponorky Marcelino len ironickým tónom dodal, že rozhodca určite spravil všetky rozhodnutia správne.
Xabi Alonso sa po zápase sústredil na výkon svojho tímu a pochválil Viníciusa, ktorého v posledných týždňoch viacerí fanúšikovia či experti spochybňovali:
"Vini odohral veľmi dobrý zápas. Bol rozhodujúci hráč. Páči sa mi, keď ho vidím usmievať sa a užívať si to. Bol blízko k hetriku a som šťastný za neho aj za tím, pretože sme chceli tento cyklus (pred reprezentačnou prestávkou, pozn. red.) ukončiť dobre."
Bask zároveň označil Kyliana Mbappého za strelca penált. "Hráči to tak medzi sebou rozhodli," vysvetlil.
Práve Francúz musel opustiť hraciu plochu v 83. minúte pre zdravotné ťažkosti. Alonso bude dúfať, že to nebude nič vážne a francúzsky reprezentant sa čoskoro vráti.