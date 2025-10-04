Vinícius a Mbappé dostali Real späť na víťaznú vlnu, Mallorca s Valjentom sa trápi

MADRID. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v ôsmol kole španielskej La Ligy na domácej pôde s Villarrealom 3:1.
Góly začali padať až v druhom polčase. Skóre otvoril v 47. minúte Vinícius Junior, ten istý hráč sa presadil aj o necelých dvadsať minút neskôr z pokutového kopu.
O kontaktný zásah sa v 73. minúte postaral Mikautadze, no hostia vyrovnať nedokázali. Na konečných 3:1 uzavrel v 81. minúte Kylian Mbappé.
Futbalisti RCD Mallorca prehrali s Athleticom Bilbaom 1:2. Za hostí odohral kompletnú minutáž slovenský obranca Martin Vajlent.
Mallorca má v neúplnej tabuľke na konte len päť bodov a je na priebežnom poslednom mieste.
Futbalisti Levante zvíťazili na trávniku Ovieda 2:0. Hostia naplno bodovali po dvoch stretnutiach a v tejto sezóne zaznamenali druhý triumf.
Girona ukončila čakanie na prvú ligovú výhru v ročníku, aj v početnej nevýhode zdolala Valenciu 2:1.
La Liga - 8. kolo
Real Oviedo - UD Levante 0:2 (0:1)
Góly: 30. Alvarez, 72. Etta Eyong
FC Girona - FC Valencia 2:1 (1:0)
Góly: 18. Vanat, 63. Martinez - 57. Lopez, ČK: 80. Martin (Valencia) po 2 ŽK
Athletic Bilbao - RCD Mallorca 2:1 (1:0)
Góly: 9. Williams (z 11 m), 82. Rego - 77. Samu Costa, ČK: 90+3. Sanchez (Mallorca) po 2 ŽK
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/