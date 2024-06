V najlepšom klube je najdlhšie a v tieni. Najmenší hráč skóroval tak, ako by nemal

Stredopoliar Toni Kroos odohral v drese Realu Madrid posledný zápas, bol to jeho definitívny koniec aj na klubovej scéne. Vo veku tridsaťštyri rokov.

Spolu s Lukom Modričom sa držali okolo pliec, v ústach zvierali medailu a ukazovali šesť prstov. Aby všetkým pripomenuli, že to šesťkrát vyhrali.

„Kroos ukončil svoju kariéru tým najlepším spôsobom. Každý by chcel ísť takto do dôchodku. Fantastický zápas. Veľa smútku, ale musíme to rešpektovať,“ opisoval tréner Realu Carlo Ancelotti.