Chelsea nevyužila vedenie o tri góly. Real poslal do semifinále Benzema

Liga majstrov - štvrťfinále, odveta

/prvý zápas: 3:1, do semifinále postúpil Real /

MADRID. Futbalisti Realu Madrid postúpili do semifinále Ligy majstrov.

Real odštartoval na Santiago Bernabeu defenzívne a nechal hrať Londýnčanov. Prvú šancu však mali domáci, keď sa do priameho kopu oprel Benzema, no mieril nad.

Thomas Tuchel dúfal, že sa jeho zverencom podarí streliť skorý gól a to sa naplnilo po štvrťhodine hry.

Duel dostal obrovský náboj a útoky sa striedali na oboch stranách. Znížiť z priameho kopu mohol Kroos, no vyznamenal sa brankár Mendy.

Chelsea začala aktívne aj druhý polčas, vybojovala si dva rohy za sebou a ten druhý po centri Mounta poslal do siete Rüdiger. Hostia tak vyrovnali skóre dvojzápasu a začínalo sa odznova.

Po rýchlom prechode do útoku priťukol Loftus-Cheek loptu do behu Mountovi a ten sa presadil strelou k pravej žrdi z vnútra šestnástky.

V 62. minúte dostal loptu tretíkrát do siete Alonso, no VAR gól neuznal pre jeho ruku a vzápätí trafil Benzema hlavou len do brvna. Chelsea tretíkrát šokovala Santiago Bernabeu v 75. minúte.

Kovačič vysunul Wernera, ten si v šestnástke zasekol Casemira, Alabu i Carvajala, Courtois si siahol na loptu, ale gólu nezabránil - 0:3. Brankár Realu následne zastavil na čiare hlavičku Havertza.